Льготный тариф на оплату электроэнергии — кто и как может оформить зимой

В Украине у бытовых потребителей, которые обогревают жилье электрическими установками, есть возможность получить 50% скидку до конца отопительного периода. Речь идет о льготах, предусмотренных для поддержки хозяйств, которые имеют электроотопительное оборудование.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

Льготы на оплату электроэнергии зимой

Сейчас в стране действует стандартный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 4,32 за кВт/ч. В то же время, правительство предусмотрело льготную цену для потребителей, которые имеют электроотопление.

В случае потребления домохозяйством до 2000 киловатт в месяц стоимость электроэнергии составит 2,64 кВт/ч. При превышении ограничения потребленную электроэнергию будут исчислять по полной стандартной цене.

Получить соответствующую скидку можно также тем владельцам, которые только на этапе установки отопления.

Как воспользоваться льготным тарифом

Для перехода на льготный тариф на электроэнергию во время отопительного периода, бытовому потребителю необходимо подать проект с перечнем электрического оборудования для обогрева, согласно госстандарту. Такую информацию и алгоритм установки поставщики и оператор системы распределения размещают на официальных порталах.

Для того, чтобы подключить тариф на электроотопление потребители должны соблюсти другие важные условия. Основные этапы для получения льготной ставки на электричество в отопительный период следующие:

Электроотопительная система должна быть установлена с соблюдением технических требований с отражением в техпаспорте здания или квартиры. Официальная регистрация электроотопления у оператора системы распределения: для этого необходимо обратиться к оператору, подав необходимые документы, в частности техпаспорт объекта, который подтвердит электроотопление, документы на право собственности на жилье. Оператор системы распределения должен внести данные об электроотоплении в паспорт точки распределения электрической энергии. Подать заявление оператору системы распределения для применения льготного тарифа, где необходимо указать основные данные о потребителе. Специалисты оператора системы распределения должны осуществить техническую проверку, чтобы подтвердить соответствие оборудования нормам и требованиям. После этого потребитель получит возможность пользоваться сниженным тарифом в 2,64 грн за кВт-ч на объем потребления до 2000 кВт.

