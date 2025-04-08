Цены на электричество — что ждет украинцев с 1 июня

Тариф на электричество с 1 июня — сколько будет стоить 1 кВт-ч
В Украине два года подряд с 1 июня повышали тариф на электрическую энергию, подводя к экономически обоснованному. Вопрос обновления цен в 2025 году остается открытым, однако в правительстве допустили, что после окончания отопительного сезона тариф могут оставить на том же уровне.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на премьера Дениса Шмыгаля.
Июньское обновление тарифов на электричество
Как известно, Кабинет министров во время войны наиболее существенно повышал тарифы для населения на электроэнергию. Так, 1 июня 2023 года цену установили на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления 250 кВт-ч в месяц, а выше — 1,68 грн/кВт-ч. Тогда объяснили, что тариф слишком низкий и не покрывает себестоимость.
С 1 июня 2024 года тариф на электричество для населения вырос с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч. Мотивировали необходимостью наличия лишних денег на восстановление поврежденных от обстрелов РФ объектов энергетики.
Поступят ли аналогично в этом году — доподлинно неизвестно. Хотя в правительстве уверяют, что тариф не собираются менять. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что вопрос повышения коммунальных расценок не обсуждается, однако и в предыдущие годы также уверяли, что не будут менять цен.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сообщил Шмыгаль.
Следовательно, после 30 апреля украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт-ч.
Сохранение квитанций за коммуналку
Стоит заметить, что украинцы должны хранить квитанции об оплате коммунальных услуг в течение не менее пяти лет — за свет, газ, воду. Платежки могут помочь в дальнейшем решать возможные спорные моменты с поставщиками и стать доказательствами в судах.
Квитанции могут помочь и в других случаях. В частности, если произойдет сбой в системе хранения данных. Или же, если информация об оплате потеряна и восстановлена некорректно или не полностью.
Также платежки помогут, если произойдет путаница в платежах из-за изменения тарифов, или в случае появления проблем из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунуслуг.
Ранее мы писали, что украинские водоканалы имеют долги за электроэнергию по всей стране на очень большую сумму. Они возлагали расходы на тарифы, тогда как государство в лице Нацкомиссии не утвердило объективный обоснованный тариф.
Также мы рассказывали, что стоимость газа в Украине для коммерческого сегмента в этом году будет расти. Однако тарифы для населения могут остаться на уровне предыдущего года.
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