Цены на электричество — что ждет украинцев с 1 июня

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине два года подряд с 1 июня повышали тариф на электрическую энергию, подводя к экономически обоснованному. Вопрос обновления цен в 2025 году остается открытым, однако в правительстве допустили, что после окончания отопительного сезона тариф могут оставить на том же уровне.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на премьера Дениса Шмыгаля.

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Июньское обновление тарифов на электричество

Как известно, Кабинет министров во время войны наиболее существенно повышал тарифы для населения на электроэнергию. Так, 1 июня 2023 года цену установили на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления 250 кВт-ч в месяц, а выше — 1,68 грн/кВт-ч. Тогда объяснили, что тариф слишком низкий и не покрывает себестоимость.

С 1 июня 2024 года тариф на электричество для населения вырос с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч. Мотивировали необходимостью наличия лишних денег на восстановление поврежденных от обстрелов РФ объектов энергетики.

Поступят ли аналогично в этом году — доподлинно неизвестно. Хотя в правительстве уверяют, что тариф не собираются менять. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что вопрос повышения коммунальных расценок не обсуждается, однако и в предыдущие годы также уверяли, что не будут менять цен.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сообщил Шмыгаль.

Следовательно, после 30 апреля украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Сохранение квитанций за коммуналку

Стоит заметить, что украинцы должны хранить квитанции об оплате коммунальных услуг в течение не менее пяти лет — за свет, газ, воду. Платежки могут помочь в дальнейшем решать возможные спорные моменты с поставщиками и стать доказательствами в судах.

Квитанции могут помочь и в других случаях. В частности, если произойдет сбой в системе хранения данных. Или же, если информация об оплате потеряна и восстановлена некорректно или не полностью.

Также платежки помогут, если произойдет путаница в платежах из-за изменения тарифов, или в случае появления проблем из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунуслуг.

Ранее мы писали, что украинские водоканалы имеют долги за электроэнергию по всей стране на очень большую сумму. Они возлагали расходы на тарифы, тогда как государство в лице Нацкомиссии не утвердило объективный обоснованный тариф.

Также мы рассказывали, что стоимость газа в Украине для коммерческого сегмента в этом году будет расти. Однако тарифы для населения могут остаться на уровне предыдущего года.