Тарифы на электроэнергию в Украине и Европе — где население платит больше всего

В 2026 году, если полномасштабная война закончится, цены на коммунальные услуги могут существенно вырасти для жителей Украины. На этом настаивает наш партнер — Международный валютный фонд (МВФ). В частности речь идет о ценах на газ, тепло и электроэнергию.

О том, сколько сейчас платят за свет жители стран Европы и насколько эти тарифы больше или меньше украинских, рассказало издание "Апостроф".

Цены на электроэнергию в Европе

Средний тариф на электричество в странах Евросоюза составляет 0,28 евро/кВт-ч (если перевести в гривны, то это составит 13,91 грн).

Больше всего за электричество платят жители Германии — 0,38 евро/кВт-ч. Почти такие же тарифы в Бельгии (0,36 евро/кВт-ч) и Дании (0,35 евро/кВт-ч).

Немалая стоимость света и в Италии (0,33 евро/кВт-ч), Ирландии (0,325 евро/кВт-ч), Чехии (0,32 евро/кВт-ч) и Австрии (0,29 евро/кВт-ч).

Соседние с Украиной страны продают населению электроэнергию намного дешевле:

Польша — 0,25 евро/кВт-ч;

Молдова — 0,21 евро/кВт-ч;

Румыния — 0,19 евро/кВт-ч;

Словакия — 0,18 евро/кВт-ч;

Болгария — 0,13 евро/кВт-ч;

Венгрия — 0,10 евро/кВт-ч.

Самые низкие тарифы на электричество в частично признанной Республике Косово — 0,077 евро/кВт-ч, Грузии — 0,076 евро/кВт-ч, и Турции — 0,062 евро/кВт-ч.

Какой тариф на электроэнергию в Украине

В Украине бытовые потребители платят за электричество 4,32 грн/кВт-ч (0,087 евро). Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие без изменений.

Поэтому, если сравнивать со стоимостью электроэнергии в Евросоюзе, то в нашей стране она одна из самых низких и опережает только тарифы в Косово, Грузии и Турции.

