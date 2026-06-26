Благотворительная помощь в Украине: когда придется платить налоги и какой действует лимит

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во время войны благотворительные организации выплачивают деньги многим украинцам. Но бывают случаи, когда приходится платить налог. Если в течение года сумма выплат от благотворителей превысит установленный лимит, часть средств придется отдать государству.

Какая сумма подлежит налогообложению, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

В течение года человек может получить от благотворительных организаций, предприятий или других людей до 4660 гривен нецелевой благотворительной помощи без уплаты налогов. Если же сумма выше — придется заплатить налог.

Сколько налога нужно уплатить

Если за год вы получили более 4660 гривен, налоги начислятся только на сумму, превышающую этот лимит.

Из нее нужно будет уплатить:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Например, если вы получили от благотворителей 5000 гривен, то:

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4660 гривен останутся без налогов;

с 340 гривен превышения удержат 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Как рассчитали лимит

Предельная сумма в 4660 грн рассчитана по формуле:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн) умножается на 1,4 с последующим округлением.

Какая помощь облагается налогом

Речь идет именно о нецелевой благотворительной помощи — то есть о средствах, которые человек получает без конкретного назначения.

Если же деньги предоставляются на лечение, реабилитацию или другие определенные нужды, для таких случаев могут действовать отдельные правила налогообложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине поддержали закон о налогообложении доходов с цифровых платформ. Речь идет о продажах и услугах в интернете — налоги с них будут автоматически удерживать сами онлайн-сервисы, а не пользователи. Новые правила могут вступить в силу с 2027 года и коснутся популярных платформ, таких как OLX, Rozetka и других.

Также Новини.LIVE писали, что введение налога на мелкие международные посылки в Украине вряд ли успеют реализовать уже в 2026 году. Несмотря на работу над законопроектом в парламенте, его принятие могут отложить из-за поправок и технических сложностей.