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Головна Фінанси Понад 4660 грн — з податком: як оподатковують благодійну допомогу

Понад 4660 грн — з податком: як оподатковують благодійну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 15:50
Благодійна допомога в Україні: коли доведеться платити податки і який ліміт діє
Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час війни благодійні організації виплачують гроші багатьом українцям. Але є випадки, коли треба сплатити податок. Якщо протягом року сума виплат від благодійників перевищить встановлений ліміт, частину коштів доведеться віддати державі.

Яка сума оподатковується, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Протягом року людина може отримати від благодійних організацій, підприємств або інших людей до 4660 гривень нецільової благодійної допомоги без сплати податків. Якщо ж сума вища — доведеться заплатити податок.

Скільки податку треба сплатити

Якщо за рік ви отримали більше 4660 гривень, податки нарахують лише на суму, яка перевищує цей ліміт.
Із неї потрібно буде сплатити:

  • 18% податку на доходи фізичних осіб;
  • 5% військового збору.

Наприклад, якщо ви отримали від благодійників 5000 гривень, то:

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  • 4660 гривень залишаться без податків;
  • із 340 гривень перевищення утримають 18% ПДФО та 5% військового збору.

Як розрахували ліміт

Граничну суму 4660 грн порахували за формулою:
 прожитковий мінімум для працездатних осіб (3328 грн) помножується на 1,4 з подальшим округленням.

Яка допомога оподатковується

Йдеться саме про нецільову благодійну допомогу — тобто кошти, які людина отримує без конкретного призначення.

Якщо ж гроші надаються на лікування, реабілітацію або інші визначені потреби, для таких випадків можуть діяти окремі правила оподаткування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні підтримали закон про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про продажі та послуги в інтернеті — податки з них автоматично утримуватимуть самі онлайн-сервіси, а не користувачі. Нові правила можуть запрацювати з 2027 року і стосуватимуться популярних платформ на кшталт OLX, Rozetka та інших.

Також Новини.LIVE писали, що запровадження податку на дрібні міжнародні посилки в Україні навряд чи встигнуть реалізувати вже у 2026 році. Попри роботу над законопроєктом у парламенті, його ухвалення можуть відкласти через правки та технічні труднощі.

податки благодійність грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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