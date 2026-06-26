Благодійна допомога в Україні: коли доведеться платити податки і який ліміт діє

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час війни благодійні організації виплачують гроші багатьом українцям. Але є випадки, коли треба сплатити податок. Якщо протягом року сума виплат від благодійників перевищить встановлений ліміт, частину коштів доведеться віддати державі.

Яка сума оподатковується, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Протягом року людина може отримати від благодійних організацій, підприємств або інших людей до 4660 гривень нецільової благодійної допомоги без сплати податків. Якщо ж сума вища — доведеться заплатити податок.

Скільки податку треба сплатити

Якщо за рік ви отримали більше 4660 гривень, податки нарахують лише на суму, яка перевищує цей ліміт.

Із неї потрібно буде сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Наприклад, якщо ви отримали від благодійників 5000 гривень, то:

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4660 гривень залишаться без податків;

із 340 гривень перевищення утримають 18% ПДФО та 5% військового збору.

Як розрахували ліміт

Граничну суму 4660 грн порахували за формулою:

прожитковий мінімум для працездатних осіб (3328 грн) помножується на 1,4 з подальшим округленням.

Яка допомога оподатковується

Йдеться саме про нецільову благодійну допомогу — тобто кошти, які людина отримує без конкретного призначення.

Якщо ж гроші надаються на лікування, реабілітацію або інші визначені потреби, для таких випадків можуть діяти окремі правила оподаткування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні підтримали закон про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про продажі та послуги в інтернеті — податки з них автоматично утримуватимуть самі онлайн-сервіси, а не користувачі. Нові правила можуть запрацювати з 2027 року і стосуватимуться популярних платформ на кшталт OLX, Rozetka та інших.

Також Новини.LIVE писали, що запровадження податку на дрібні міжнародні посилки в Україні навряд чи встигнуть реалізувати вже у 2026 році. Попри роботу над законопроєктом у парламенті, його ухвалення можуть відкласти через правки та технічні труднощі.