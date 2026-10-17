Женщины выбирают свадебное платье. Фото: УНИАН

Украинцам, планирующим свадьбу в 2027 году, стоит заранее определить бюджет, ведь расходы на торжество зависят от количества гостей, меню, аренды площадки и услуг подрядчиков. Даже камерная церемония с рестораном, фотографом и праздничными нарядами требует определенных сбережений. На чем сосредоточить основные расходы и как не переплатить за праздник?

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные оценки стоимости свадебных услуг в Украине.

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Сколько будет стоить свадьба в 2027 году

Точные цены на свадебные услуги в 2027 году зависят от региона, сезона и конкретных исполнителей. Поэтому молодоженам стоит ориентироваться на актуальные предложения рынка, а при планировании бюджета предусмотреть дополнительный резерв на непредвиденные расходы.

По оценкам свадебного рынка в 2026 году, камерное торжество на 20 гостей в Киеве могло стоить от 100 тысяч гривен без учета свадебных нарядов, обручальных колец и медового месяца. В то же время свадьбу на 50–70 гостей в среднем ценовом сегменте оценивали в 450–650 тысяч гривен. Эти суммы являются ориентирами для планирования, а не гарантированными ценами на следующий год.

Основные расходы на свадьбу

Наибольшая часть бюджета обычно приходится на ресторан или кейтеринг. Чем больше гостей приглашают молодожены, тем выше становятся расходы на меню, напитки, обслуживание и аренду площадки.

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По оценкам цен на 2026 год, банкет в ресторане среднего сегмента стоил примерно 3 500–5 000 гривен на одного человека. Для торжества на 20 гостей это 70–100 тысяч гривен только за банкет, а на 50 гостей — 175–250 тысяч гривен.

Отдельно придется предусмотреть средства на другие услуги:

Свадебное платье — ориентировочно 15–60 тысяч гривен.

Костюм жениха — примерно 8–20 тысяч гривен.

Обручальные кольца — от 15 тысяч гривен за пару.

Фотограф — около 15–45 тысяч гривен за полный день работы.

Видеооператор — ориентировочно 10–25 тысяч гривен за базовые пакеты.

Ведущий — примерно 20–80 тысяч гривен в зависимости от опыта и формата программы.

Декор и флористика — от 30 тысяч гривен.

Организатор свадьбы — около 35–100 тысяч гривен за полное сопровождение.

Это приблизительные ценовые ориентиры на 2026 год, которые помогают понять структуру расходов. В 2027 году конкретные предложения могут отличаться, поэтому перед бронированием стоит уточнять, что именно входит в стоимость услуги.

Как сэкономить на свадьбе в 2027 году

Самый простой способ сократить расходы — определить максимальную сумму, которую пара готова потратить, еще до выбора ресторана и подрядчиков. Это поможет не увеличить бюджет из-за спонтанных решений во время подготовки.

Также можно воспользоваться несколькими практическими советами:

Сократить список гостей. Каждый дополнительный гость увеличивает расходы на меню, напитки и посадочные места.

Сравнить несколько локаций. Стоит проверить не только стоимость меню, но и условия аренды, оплату обслуживания и возможные дополнительные сборы.

Рассмотреть будний день. В некоторых заведениях и у подрядчиков цены могут быть ниже вне популярных дат.

Отказаться от необязательных услуг. Например, вместо полной видеосъемки можно заказать короткий ролик, а вместо масштабного декора выбрать минималистичное оформление.

Заранее бронировать популярных подрядчиков. Это дает больше времени на сравнение предложений, хотя раннее бронирование не всегда гарантирует более низкую цену.

Оставить резерв. Дополнительные расходы могут возникнуть из-за транспорта, аксессуаров, доплаты за продолжительность работы команды или изменения количества гостей.

При составлении сметы стоит отдельно рассчитать обязательные расходы и дополнительные пожелания. Так пара сможет понять, на чем можно сэкономить, не отказываясь от важных для неё элементов праздника.

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