Пенсии в Украине: кому предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 5 670 грн

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в этом году некоторые граждане получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 5 670 грн. Соответствующую выплату назначают, в частности, за особые заслуги перед Украиной и начисляют в качестве дополнения к базовой пенсии, ежегодно пересматривая ее размер. Таким правом наделены несколько категорий лиц.

О том, кто именно имеет право на доплату, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому предусмотрены 5 670 грн к пенсии

Дополнительные социальные блага парламент установил несколько лет назад для начисления на постоянной основе гражданам, пострадавшим от репрессий в советское время. Речь идет об:

Официально реабилитированных лицах; Участниках борьбы за независимость страны в XX веке; Незаконно заключенных, принудительно направленных в психиатрические учреждения/лишенных свободы по политическим мотивам.

Дополнительные суммы средств предоставляются гражданам по решению парламента в соответствии с законами:

"О внесении изменений в законы Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов";

"О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" в отношении борцов за независимость Украины в XX веке и некоторых других лиц".

Инициатива по предоставлению денежных выплат является свидетельством уважения и благодарности со стороны украинского народа за вклад вышеперечисленных категорий граждан в развитие государственности.

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Как определяется размер дополнительной выплаты

В 2023 году Верховная Рада поддержала закон о предоставлении борцам за независимость Украины в XX веке ежемесячной доплаты в размере 4 200 грн.

"Пенсия за особые заслуги устанавливается в виде надбавки к размеру пенсии, на которую лицо имеет право в соответствии с законом, в размере 4 200 гривен", — говорилось в законе.

Поскольку выплата несколько раз подвергалась ежегодной индексации, сумма надбавки существенно выросла. В настоящее время благодаря ежегодному осовремениванию выплат размер дополнительной пенсии вырос до 5 667 грн.

Важно то, что соответствующая сумма отдельно добавляется к основной пенсии. Ежемесячные поступления не влияют ни на льготы, ни на материальную помощь.

Как оформить дополнительную пенсию в 2026 году

Для того, чтобы получить пенсию за особые заслуги, необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по:

месту жительства;

по месту получения пенсии.

Там необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие статус реабилитированного лица/участника освободительного движения.

В случае одобрения предоставления выплат ПФУ назначит дополнительную пенсию с даты обращения или с момента получения права на нее, однако не позднее чем через год после этого.

В то же время, если гражданин имеет право сразу на несколько видов выплат согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то он сможет выбрать только одну. Как правило, назначается наиболее выгодная.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году предполагается оказание усиленной поддержки тем, кто потерял защитника на фронте. Если пенсия назначена для двух и более лиц, кроме родителей, жен или мужей, то при таких условиях будет предоставлена минимальная сумма финансовой поддержки в размере 10 020 грн. В 2025 году пенсия составляла 6 100 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторым гражданам государство устанавливает минимальную пенсионную выплату и доплачивает, если сумма меньше. Речь идет об утвержденных государственных выплатах в размере 4 050 грн и 4 213 грн. Для того, чтобы ПФУ начал начислять доплаты, необходимо достичь 70-летнего возраста и накопить достаточный стаж за свою трудовую деятельность.