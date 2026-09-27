Сверхурочная работа: сколько должны доплатить работнику

Женщина работает ночью за компьютером. Фото: magnific.com

Если работник регулярно задерживается после окончания смены или берет на себя дополнительные часы, это не всегда означает, что он работает бесплатно. В случаях, предусмотренных законом, такие часы считаются сверхурочными и должны оплачиваться в двойном размере.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 7eminar.

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Какая работа считается сверхурочной

По общему правилу сверхурочной считается работа сверх установленной продолжительности рабочего дня или смены. Если на предприятии действует суммарный учет рабочего времени, сверхурочными считаются часы, превысившие норму за весь учетный период.

В то же время важно отметить, что не каждый час, который работник отработал после завершения своего обычного рабочего дня, автоматически считается сверхурочным. Государственная служба труда отмечает, что такая работа должна выполняться по инициативе работодателя. Если человек сам решил остаться дольше, эти часы не приобретают статус сверхурочных только в силу самого факта их отработки.

Например, если работник по графику должен завершить работу в 17:00, но по поручению руководителя работает до 19:00, эти два часа могут считаться сверхурочными. Однако окончательная оценка зависит от режима рабочего времени и правил учета на предприятии.

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Сколько должны заплатить за сверхурочные часы

Статья 106 Кодекса законов о труде предусматривает повышенную оплату сверхурочной работы. При почасовой системе оплаты труда каждый сверхурочный час должен оплачиваться в двойном размере почасовой ставки. При сдельной системе оплаты труду работнику полагается доплата в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации за все сверхурочные часы.

То есть, если почасовая ставка работника составляет 150 грн, один сверхурочный час должен стоить уже 300 грн.

Если за месяц таких часов было 5, доплата составит:

150 грн × 5 часов × 2 = 1 500 грн.

Именно поэтому работнику следует проверять не только общую сумму зарплаты, но и количество фактически отработанных часов, а также то, как они отражены в учете.

Когда несколько лишних часов не означают двойную оплату

Особое внимание следует уделить работникам со сменным графиком и суммированным учетом рабочего времени. В таком случае количество сверхурочных часов определяют не обязательно ежедневно, а по итогам всего учетного периода.

Например, работник может за одну неделю отработать больше часов, чем обычно, а в следующую — меньше. Если за весь учетный период общее количество отработанных часов не превысило установленную норму, сами по себе дополнительные часы в отдельные дни не обязательно будут считаться сверхурочными.

Если же по итогам учетного периода фактически отработано больше часов, чем предусмотрено нормой, разница считается сверхурочной и оплачивается в соответствии с правилами статьи 106 ТК.

Что меняется во время военного положения

Во время военного положения действуют особые правила относительно продолжительности рабочего времени. В частности, для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры, нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю. В таком случае оплата труда увеличивается пропорционально увеличению нормы труда.

Поэтому работникам объектов критической инфраструктуры не следует автоматически считать каждый час сверх привычных 40 часов сверхурочным. Если работодатель официально установил увеличенную норму рабочего времени, именно она учитывается при определении рабочей нагрузки.

В то же время правила оплаты именно сверхурочных часов остаются в силе: если работник фактически превысил установленную для него норму, такие часы оплачиваются в соответствии со статьей 106 КЗоТ.

Можно ли вместо денег получить отгул

Сверхурочную работу нельзя компенсировать просто предоставлением другого дня отдыха вместо предусмотренной законом оплаты. Гоструда прямо отмечает, что за сверхурочные часы работнику должна быть произведена соответствующая денежная выплата.

Поэтому, если человек регулярно работает сверх установленной нормы, стоит проверить табель учета рабочего времени, свой график и расчетный листок. Если сверхурочные часы там не учтены или не оплачиваются надлежащим образом, работник может обратиться за разъяснениями в Гоструда.

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