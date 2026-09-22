Денежные компенсации за отпуска: что ждет госслужащих в 2027 году

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В 2026 году работники государственных органов Украины имеют право на получение денежных компенсаций за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. Известно, сохранило ли правительство соответствующее право в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", который был передан на рассмотрение в Верховную Раду.

О том, какие правила могут действовать в следующем году, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что ждет государственных служащих в 2027 году

В законопроекте № 16000 о госбюджете на 2027 год чиновники вновь предусмотрели действие специальных норм относительно использования отпусков работниками госорганов, аналогично 2025 и 2026 годам.

Проект предусматривает, что дни отдыха, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 4 закона "Об отпусках", право на которые госслужащий приобрел за последний год, необходимо будет использовать до конца 2027 года.

Если этого не произойдет, то госорган обязан начислить денежные компенсации за все дни неиспользованного отпуска в рамках утвержденного бюджета на оплату труда.

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Данное правило распространяется также на работников патронатной службы и тех, кто выполняет обслуживающие функции.

Речь идет о следующих отпусках:

Ежегодный основной отпуск, предусмотренный законом "Об отпусках" и законом "О государственной службе"; Ежегодный дополнительный отпуск за стаж государственной службы; Ежегодный дополнительный отпуск, предусмотренный ст. 7 и 8 закона "Об отпусках".

Продолжительность ежегодного основного отпуска государственных служащих составляет 30 календарных дней, а дополнительного отпуска за стаж государственной службы — от одного до 15 дней, в зависимости от количества лет службы.

Право на отпуск за стаж государственные служащие приобретают после достижения стажа более пяти лет. С этого момента предоставляется один календарный день дополнительного отпуска. Начиная со стажа государственной службы свыше шести лет, его продолжительность увеличивается на один календарный день за каждый последующий год. Максимум — 15 календарных дней.

Когда государственные служащие могут рассчитывать на компенсации

Согласно правилам, работники государственного органа имеют право на денежные компенсации за неиспользованную часть ежегодного отпуска в случае использования не менее 24 календарных дней основного и дополнительных отпусков за год.

Учитывая это, в случае принятия Верховной Радой проекта основного бюджета страны, вновь будет предусмотрен механизм, согласно которому отпуска необходимо будет использовать до конца года, а за неиспользованные дни — в дальнейшем будут начисляться средства.

Имеют ли право на компенсацию рядовые работники

Обычные работники во время военного положения имеют право претендовать на получение компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск исключительно в случае увольнения, а также только в том случае, если он превышает 24 календарных дня. Компенсации могут подлежать только избыточные дни сверх этого срока.

Однако во время военного положения работодатель имеет право ограничивать продолжительность ежегодного основного отпуска. Если срок по должности или условиям труда больше, то работодатели могут сократить его до 24 календарных дней.

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