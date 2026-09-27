Понаднормова робота: скільки мають доплатити працівнику

Жінка працює вночі за комп'ютером. Фото: magnific.com

Якщо працівник регулярно затримується після завершення зміни або бере на себе додаткові години, це не завжди означає, що він працює безкоштовно. У визначених законом випадках такі години вважаються надурочними та мають оплачуватися у подвійному розмірі. .

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням 7eminar.

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Яка робота вважається надурочною

За загальним правилом надурочною вважається робота понад установлену тривалість робочого дня або зміни. Якщо на підприємстві діє підсумований облік робочого часу, понаднормовими вважаються години, які перевищили норму за весь обліковий період.

Водночас важливо, що не кожна година, яку працівник відпрацював після завершення свого звичайного робочого дня, автоматично є надурочною. Держпраці зазначає, що така робота має виконуватися з ініціативи роботодавця. Якщо людина сама вирішила залишитися довше, ці години не набувають статусу надурочних лише через сам факт їх відпрацювання.

Наприклад, якщо працівник за графіком має завершити роботу о 17:00, але за дорученням керівника працює до 19:00, ці дві години можуть бути надурочними. Проте остаточна оцінка залежить від режиму робочого часу та правил обліку на підприємстві.

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Скільки мають заплатити за зайві години

Стаття 106 Кодексу законів про працю передбачає підвищену оплату надурочної роботи. За погодинної системи оплати праці кожна надурочна година має оплачуватися у подвійному розмірі годинної ставки. За відрядної системи працівнику належить доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації за всі надурочні години.

Тобто якщо годинна ставка працівника становить 150 грн, одна надурочна година має коштувати вже 300 грн.

Якщо за місяць таких годин було 5, доплата становитиме:

150 грн × 5 годин × 2 = 1 500 грн.

Саме тому працівнику варто перевіряти не лише загальну суму зарплати, а й кількість фактично відпрацьованих годин та те, як вони відображені в обліку.

Коли кілька зайвих годин не означають подвійну оплату

Особливу увагу варто звернути працівникам зі змінним графіком та підсумованим обліком робочого часу. У такому випадку кількість надурочних годин визначають не обов'язково щодня, а за підсумками всього облікового періоду.

Наприклад, працівник може в одному тижні відпрацювати більше годин, ніж зазвичай, а в наступному — менше. Якщо за весь обліковий період загальна кількість відпрацьованих годин не перевищила встановлену норму, самі по собі додаткові години в окремі дні не обов'язково будуть надурочними.

Якщо ж за підсумками облікового періоду фактично відпрацьовано більше годин, ніж передбачено нормою, різниця вважається надурочною та оплачується за правилами статті 106 КЗпП.

Що змінюється під час воєнного стану

Під час воєнного стану діють окремі правила щодо тривалості робочого часу. Зокрема, для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень. У такому випадку оплата праці збільшується пропорційно до збільшення норми праці.

Тому працівникам критичної інфраструктури не варто автоматично вважати кожну годину понад звичні 40 годин надурочною. Якщо роботодавець офіційно встановив збільшену норму робочого часу, саме вона враховується при визначенні робочого навантаження.

Водночас правила оплати саме надурочних годин залишаються чинними: якщо працівник фактично перевищив установлену для нього норму, такі години оплачуються відповідно до статті 106 КЗпП.

Чи можна замість грошей отримати відгул

Надурочну роботу не можна компенсувати просто наданням іншого дня відпочинку замість передбаченої законом оплати. Держпраці прямо наголошує, що за надурочні години працівнику має бути проведена відповідна грошова виплата.

Тому якщо людина регулярно працює понад установлену норму, варто перевірити табель обліку робочого часу, свій графік та розрахунковий листок. Якщо надурочні години там не враховані або не оплачуються належним чином, працівник може звернутися за роз'ясненням до Держпраці.

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