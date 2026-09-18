Новая почта вводит новые правила безопасности: что изменится для клиентов

Отделение Новой Почты. Фото: Новини.LIVE

Воздушные тревоги будут влиять на работу почтовой и логистической инфраструктуры в Украине еще более жестко. Новая почта изменяет порядок работы при сигналах опасности: отделения, терминалы и сортировочные центры будут останавливаться независимо от типа угрозы, а работники и клиенты будут переходить в укрытие. Компания также запускает свою систему мониторинга, которая позволит реагировать на опасность еще до официального объявления тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

Реклама

Что изменится в работе Новой почты

Во время воздушной тревоги Новая почта полностью останавливает рабочие процессы на своих объектах. Новые правила распространяются на отделения, терминалы, сортировочные центры и другие логистические площадки компании.

Речь идет о любом типе угрозы, из-за которой объявлена воздушная тревога. Сотрудники должны прекратить работу и перейти в укрытие.

Для клиентов это означает, что во время тревоги операции с посылками могут быть временно недоступны. Если человек придет в отделение именно в этот момент, ему придется дождаться окончания опасности и возобновления работы.

Читайте также:

Работу могут приостановить еще до объявления тревоги

Отдельно компания запускает собственную систему мониторинга угроз. Она будет анализировать информацию о потенциальной опасности и позволит Новой почте реагировать до официального объявления воздушной тревоги.

Таким образом, работа конкретного объекта может быть приостановлена еще до появления официального сигнала. Для клиентов это означает, что статус работы отделения или логистического объекта может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Как Новая почта планирует возобновлять работу

После устранения угрозы компания планирует использовать заранее подготовленные сценарии для быстрого возобновления работы. В частности, могут привлекаться дополнительные сотрудники, перераспределяться нагрузка между объектами и изменяться логистические маршруты.

Компания также распределяет логистические операции между различными площадками. Это должно помочь быстрее возобновить доставку, если один из объектов временно не будет работать. Это должно помочь уменьшить зависимость от отдельных объектов и поддерживать работу логистической сети даже в случае проблем на одной из площадок.

В то же время подробную информацию о расположении таких объектов, резервных маршрутах и распределении запасов компания не раскрывает из соображений безопасности.

Сколько компания потеряла из-за обстрелов

Изменения происходят на фоне атак на логистическую инфраструктуру. По данным Forbes, за первые четыре месяца 2026 года Новая почта оценила убытки от обстрелов в 325 млн грн.

В первом полугодии 2026 года группа Nova доставила 254,4 млн отправлений, а ее выручка выросла на 32% — до 32,5 млрд грн.

За январь–июнь компания инвестировала более 1,5 млрд грн в развитие, в частности в безопасность, модернизацию логистических объектов и энергонезависимость.

Для клиентов главное изменение заключается в том, что во время воздушной тревоги работа объектов Новой почты будет приостанавливаться независимо от типа угрозы. Кроме того, благодаря собственной системе мониторинга компания сможет приостановить работу еще до официального сигнала, если будет зафиксирована опасность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпочта изменила тарифы на доставку. Для жителей сел отменили доплату в 45 грн за доставку передвижными отделениями, а курьерская доставка подорожала на 5 грн — до 50 грн. Также посылки в почтоматы Укрпочты можно получать без дополнительной платы.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, какую сумму Новая почта компенсирует за посылку, уничтоженную во время атаки. Компания возмещает заявленную ценность отправления, которую клиент указал при оформлении посылки. Для отправлений до 30 кг максимальная заявленная стоимость составляет 1 млн грн, а для более тяжёлых посылок — до 5 млн грн.