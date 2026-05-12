ПриватБанк блокирует денежное обеспечение военных: что важно знать

Государственный "ПриватБанк" может блокировать банковские счета украинских военных после зачисления заработной платы. Известно, почему могут возникнуть подобные трудности, как избежать, а также названы сроки разблокирования средств в 2026 году.

Какие проблемы с зачислением средств имеют военные в ПриватБанке

О ситуации с блокировкой счета рассказал один из клиентов финучреждения, который присоединился к рядам украинской армии. Военный сообщил, что после первого поступления суммы денежного обеспечения ПриватБанк заблокировал доступ к мобильному приложению.

Он отметил, что выполнил с оператором финучреждения все необходимые процедуры, однако банк так и не открыл доступ к средствам. Военный попросил назвать сроки разблокировки.

"Сколько времени занимает разблокировка "Приват24", был заблокирован в связи с первой военной зарплатой, с оператором через наушники все процедуры выполнены, было написано, что все будет разблокировано? Все же понимаете, что военные очень ограничены, почти отсутствует связь, время. Жена ничем помочь не может, нужно только лично обращаться", — говорится в сообщении.

Почему ПриватБанк может блокировать счета

Государственный банк может блокировать счета военных, как и остальных клиентов, из-за проверок в случае появления подозрений относительно законности операций. Такие ограничения предусмотрены ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В основном блокировка грозит по следующим причинам:

операции на основе внутренних критериев подпали к рисковым;

не предоставлены дополнительные документы для проверки;

поданы банку ложные данные;

банк не может идентифицировать получателя, в интересах которого была осуществлена финоперация.

Финучреждение может заблокировать средства с просьбой предоставить документы о законности источников дохода, если:

был указан меньший денежный оборот при открытии карты, чем поступило на счет;

возникло подозрение, что счетом начали пользоваться посторонние лица;

в отношении клиента есть негативная информация от других банков;

клиенту ежедневно поступают переводы и снимает наличные.

На портале "Минфин" также отметили, что период разблокировки длится от трех до пяти банковских дней во время первичной проверки, в дальнейшем счет могут блокировать для верификации.

