ПриватБанк прекратил сотрудничество: что будет с деньгами на счету

Мужчина возле отделения ПриватБанка, банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном ПриватБанке регулярно проверяют счета клиентов. Финансовый мониторинг может коснуться любого владельца счета. В случае подозрительных операций банк может не только заблокировать карту, но и отказаться от сотрудничества с клиентом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, по каким причинам ПриватБанк может разорвать договор о сотрудничестве и что делать, если на счету были деньги.

Финансовый мониторинг в ПриватБанке

По Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк может заблокировать счета и разорвать сотрудничество по нескольким основаниям. Соответствующие условия прописаны в части 1 статьи 15 указанного выше закона. Самая частая причина, по которой банк прибегает к таким жестким мерам — подозрительные платежи.

Правда, чтобы проверить свои подозрения, банк сначала обращается к клиенту, чтобы тот предоставил соответствующие документы о своих доходах. Если их не предоставить — банк может решить, что продолжать сотрудничество нецелесообразно.

Как забрать деньги со счета ПриватБанка

На сайте ПриватБанка указывается, что клиенту предоставляется 30 дней после расторжения договора для того, чтобы забрать остаток денег со счета. Для этого клиент:

Читайте также:

приходит в любое отделение ПриватБанка;

предоставляет счет из другого банка, на который можно перевести остаток с заблокированной карты.

пишет заявление о переводе средств.

Образец заявления предоставляют в отделении банка. Кроме самого заявления, понадобятся:

реквизиты счета открытого в другом банке на имя клиента;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

Если клиент не выполнит эту процедуру в течение 30 дней, тогда ПриватБанк обновит порядок учета средств по счету: остаток перейдет на отдельный аналитический балансовый счет по учету задолженности по недействующим счетам. Деньги будут возвращены владельцу по первому требованию.

Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк изменил условия программы "Оплата частями". Так, до 14 июня клиенты банка смогут разделять суммы товара на значительно большее количество платежей. Условия распространяются на приобретение товаров для дома, сада и огорода во время летнего сезона.

Еще Новини.LIVE писали, кто получит денежные бонусы от ПриватБанка, если откроют одну из карт в течение мая. Известно, что в случае ее оформления при условии пополнения от 100 грн владельцам предоставят компенсацию.