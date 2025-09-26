Видео
Главная Финансы Зимние субсидии — кому не дадут автоматически и как действовать

Зимние субсидии — кому не дадут автоматически и как действовать

Дата публикации 26 сентября 2025 08:50
Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 — кому не назначат автоматически и как действовать
Квитанции для оплаты коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обратился к гражданам с призывом подать отдельные заявления с документами на переназначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026. Автоматическое предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг коснется не всех.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из управлений ПФУ.

По информации фонда, переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме произошло исключительно для тех домохозяйств, кто уже получал субсидии и тех, кому на летний сезон назначили "нулевую" субсидию. Поэтому таким категориям субсидиантов обращаться в органы Фонда нет необходимости.

В обязательном порядке обратиться в ПФУ для назначения субсидии на холодный сезон необходимо в нескольких случаях. А именно:

  • если назначение субсидии происходит впервые;
  • если в назначении субсидии на летний период было отказано из-за долгов, отсутствия доходов;
  • если произошли изменения в составе домохозяйства зарегистрированных лиц, изменения соцсостояния.

Также лично при определенных условиях необходимо обратиться тем, кто должен был отдельно подавать заявление и декларацию на неотапливаемый сезон:

  • лицам, которые зарегистрированы, однако не проживают по адресу домохозяйства или наоборот;
  • внутренним переселенцам, которые получают субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации;
  • гражданам, которые арендуют жилье, за которое платят коммунальные услуги.

"Указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотапливаемого сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме. Кроме того, подать документы можно к уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов", — пояснили в ПФУ.

Сроки подачи заявления на назначение субсидии

По данным фонда, субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения за ее назначением до даты завершения отопительного сезона.

Если граждане подадут заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то помощь назначат с его начала, однако не ранее дня возникновения права на ее получение.

При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход будут учитывать доходы за первый и второй кварталы текущего года, а доходы пожилых людей — в виде пенсий за август.

Ранее мы писали, что, Кабинет министров запретил в Украине отключение света и газа должникам во время отопительного периода. Однако речь идет только о тех, кто живет на прифронтовых территориях.

Также мы рассказывали, что некоторым потребителям поступит третья квитанция за услугу по техобслуживанию газовых сетей домов. Стоимость в разных городах и домах может существенно отличаться.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
