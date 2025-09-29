В Нафтогазе обратились к клиентам относительно счетов — что необходимо знать

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В контакт-центр газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" ежемесячно поступают многочисленные обращения от клиентов, которые в основном касаются состояния счета для оплаты. Для того чтобы не ждать консультацию "на линии", можно получить соответствующую информацию другим доступным способом, что существенно упростит жизнь.



Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины" в Faebook.

Как легко получить информацию о счете от Нафтогаза

Как отмечают в компании, операторам контакт-центра приходится обрабатывать многочисленные обращения от клиентов. За один месяц может поступать несколько миллионов звонков. При этом клиентам нужно тратить определенное время на ожидание соединения с оператором на линии. Тогда как можно получить информацию о счете через интернет круглосуточно и в любой день без лишней траты времени.

Читайте также:

Такая возможность доступна на сайте и чат-ботах:

в Вайбере;

в Телеграмме;

в Facebook.

Клиенты могут просмотреть всю историю расчетов и потребления природного газа на интернет-ресурсах. Там доступны:

счет и возможность мгновенной оплаты;

акты сверки;

справки о состоянии счета;

справки для оформления льгот/субсидий.

Инструкция. Источник: Нафтогаз

Как создать личный кабинет

Для того чтобы начать пользоваться онлайн-сервисами ГК "Нафтогаз Украины", необходимо выполнить несколько шагов по инструкции:

зайти на страницу, выбрать в правом верхнем углу пункт "Личный кабинет", нажать "Зарегистрироваться";

ввести номер лицевого счета (девятизначный номер, указанный в бумажной платежке) и первые три буквы фамилии;

выбрать удобный способ регистрации — по номеру телефона, через Google, Facebook или е-почту;

создать пароль из не менее чем восьми символов (должен содержать большие, маленькие латинские буквы и цифры (в частности, Naftogas22);

дополнительно верифицироваться по мобильному номеру телефона.

Благодаря личному кабинету граждане больше не будут терять время в очередях, пользуясь онлайн-сервисами.

