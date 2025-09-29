В Нафтогазе обратились к клиентам относительно счетов — что необходимо знать

Счета за газ в октябре — что стоит знать клиентам Нафтогаза
В контакт-центр газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" ежемесячно поступают многочисленные обращения от клиентов, которые в основном касаются состояния счета для оплаты. Для того чтобы не ждать консультацию "на линии", можно получить соответствующую информацию другим доступным способом, что существенно упростит жизнь.
Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины" в Faebook.
Как легко получить информацию о счете от Нафтогаза
Как отмечают в компании, операторам контакт-центра приходится обрабатывать многочисленные обращения от клиентов. За один месяц может поступать несколько миллионов звонков. При этом клиентам нужно тратить определенное время на ожидание соединения с оператором на линии. Тогда как можно получить информацию о счете через интернет круглосуточно и в любой день без лишней траты времени.
Такая возможность доступна на сайте и чат-ботах:
- в Вайбере;
- в Телеграмме;
- в Facebook.
Клиенты могут просмотреть всю историю расчетов и потребления природного газа на интернет-ресурсах. Там доступны:
- счет и возможность мгновенной оплаты;
- акты сверки;
- справки о состоянии счета;
- справки для оформления льгот/субсидий.
Как создать личный кабинет
Для того чтобы начать пользоваться онлайн-сервисами ГК "Нафтогаз Украины", необходимо выполнить несколько шагов по инструкции:
- зайти на страницу, выбрать в правом верхнем углу пункт "Личный кабинет", нажать "Зарегистрироваться";
- ввести номер лицевого счета (девятизначный номер, указанный в бумажной платежке) и первые три буквы фамилии;
- выбрать удобный способ регистрации — по номеру телефона, через Google, Facebook или е-почту;
- создать пароль из не менее чем восьми символов (должен содержать большие, маленькие латинские буквы и цифры (в частности, Naftogas22);
- дополнительно верифицироваться по мобильному номеру телефона.
Благодаря личному кабинету граждане больше не будут терять время в очередях, пользуясь онлайн-сервисами.
Ранее мы писали, что украинцы могут сменить поставщика газа онлайн. В частности, для этого достаточно лишь подать заявку на сайте "Приват24".
Также мы рассказывали, что Нафтогаз может вернуть переплаченные или ошибочно отправленные деньги. В компании рассказали, как правильно подать заявку и какие необходимы документы.
Читайте Новини.LIVE!