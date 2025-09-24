Нафтогаз начислит переплаченные деньги за газ — куда обращаться и необходимые документы

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получить переплаченные или ошибочно отправленные средства за услугу по газоснабжению. Для этого необходимо самостоятельно написать заявление и собрать полный пакет документов, ведь автоматический возврат не предусмотрен.

Право на возврат переплаченных средств за газ

Как отмечают в Нафтогазе, в компании предусмотрена процедура возврата средств на лицевые счета из-за переплаты или ошибочно присланные суммы. Она имеет свои правила и возможна для реализации исключительно при определенных условиях.

Для потребителей голубого топлива создали специальную инструкцию, позволяющую вернуть средства.

Начисление ошибочно отправленных средств на счета возможно только при соответствии утвержденных требований. Так, если произошла ошибочная оплата или сумма оказалась больше, чем нужно, средства не вернутся автоматически. Это происходит по инициативе клиента, если сам специально обратится с соответствующим заявлением и полным пакетом документов к представителям компании.

Какие нужны документы на возврат средств и куда обращаться

По данным компании, шанс на возврат денег из-за неправильной оплаты счетов есть только у тех, кто подаст заявление на возврат на имя компании и предоставит дополнительно детальное описание ситуации, будет четко указана дата и поставлена подпись потребителя.

Средства могут не вернуть, если поступит неполный список документов. Граждане должны подать:

паспорт и идентификационный код (копии);

платежный документ по оплате (речь идет о квитанции, чеки или выписки из банка).

Если деньги будут возвращаться на карту, то необходимо дополнительно предоставить справку с банковскими реквизитами, если нужен перенос средств с одного лицевого счета на другой, то также надо указать в заявлении два лицевых счета и сумму.

Кроме того, нужно указать номер телефона клиента и адрес его электронной почты.

Заявление вместе с документами граждане могут отправлять:

онлайн на е-почту Нафтогаза: client@gas.ua;

на почтовый адрес: ООО "ГК "Нафтогаз Украины", г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А.

