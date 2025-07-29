Нафтогаз начисляет некорректные объемы газа — причины и как действовать

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказывают о некорректных начислениях объемов природного газа. Речь идет о ситуациях, когда граждане были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом говорится на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Некорректные начисления объемов газа

На странице газоснабжающей компании в соцсети одна из гражданок оставила жалобу, в которой рассказала, что была вынуждена уехать из Харьковской области из-за опасности в начале полномасштабной войны. Тогда же ей начислили неоправданно большой объем газа в 1000 кубометров.

Впоследствии в результате вражеского обстрела квартира была полностью уничтожена. Несмотря на это, ей звонят с просьбой оплатить задолженность по вышеуказанному объему.

"...Я проживала Старосалтов Харьковская. Сейчас переселенка. В феврале 2022 года мне начислили 1000 куб. Так как началась война, я не смогла разобраться с этой проблемой. Сейчас моя квартира разбита (прямое попадание). Мне звонят каждый день по поводу долга. Да, я согласна заплатить долг, но тот, что по счетчику. Телефоны, которые дают, они все не работают. Писала письмо и ездила в Харьков.Нафтогаз. Но никто не хочет проверять показатели...", — говорится в обращении.

На странице в соцсети в компании пообещали помочь в этой ситуации.

Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Почему возможно начисление завышенных объемов ресурса

Ранее на аналогичные жалобы представители газоснабжающей компании отмечали, почему возможно начисление завышенных объемов природного газа. Такое может произойти, если не вовремя передавать данные газовых счетчиков каждый месяц. Если это требование игнорировать, произойдет начисление объема по средней норме потребления.

Так, согласно действующему законодательству, в случае непоступления до 5 числа месяца включительно данных с приборов учета, Операторы газораспределительных сетей (ГРС) имеют право определить объемы потребления газа согласно нормам Кодекса ГРС.

Нафтогаз не начисляет объемы газа, а отвечает только:

за начисление размера сумм к оплате;

формирование квитанций за использованный ресурс.

В таких случаях рекомендуют обращаться к местным операторам газораспределительных сетей, которые отвечают за учет и начисление объемов.

Также в соответствии с постановлением правительства "Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества", граждане могут воспользоваться механизмом взыскания с поставщиков штрафов. Для этого необходимо написать акт-претензию.

Ранее мы писали, что потребители могут требовать перерасчета стоимости коммунальных услуг. Обращаться с такой просьбой могут исключительно те, кто получил некачественные услуги или с нарушениями.

Также мы рассказывали, что в 2025 году некоторые украинцы должны заплатить за услугу по техническому обслуживанию. Требование по осуществлению оплаты распространяется на всех владельцев домовладений, которые подключены к природному газу.