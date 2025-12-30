Кто может получить субсидию в 2026 году — критерии начисления

Коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2025 году уменьшилось количество получателей жилищных субсидий из-за изменения критериев. Несмотря на это правительство уверяет, что социальная защита населения в приоритете, а эксперты утверждают, что программа субсидий — одна из самых успешных программ Минсоцполитики.

Будут ли субсидии начисляться в 2026 году, кто может "выпасть" из системы и действительно ли она так совершенна — в материале Новини.LIVE.

Программа жилищных субсидий

С 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий и льгот полностью передано Пенсионному фонду Украины. Она предоставляется, если плата за коммунальные услуги превышает установленный процент совокупного дохода семьи. Обратиться можно, в частности, через портал "Дія" и онлайн-сервисы.

Эта социальная льгота считается наиболее распространенной среди населения. В отчете Пенсионного фонда за 2024 год говорится, что субсидию в неотапливаемый период получали более 2,2 млн человек, а в отопительный — 3,4 млн человек.

Впрочем, на начало 2025 года количество получателей субсидий сократилось. Свою роль сыграли как изменение критериев, так и рост официальных доходов части семей благодаря индексации зарплат и пенсий. Но эксперты не видят в этом предательства со стороны власти по сокращению помощи населению.

"Деньги на субсидии — это наши общие деньги из госбюджета. Поэтому мы не заинтересованы, чтобы были субсидианты на мерседесах. Никакой драмы здесь нет. Есть критерии, по которым не может человек иметь субсидию, если у него есть деньги купить вторую квартиру", — сказал в комментарии Новини.LIVE экс-министр ЖКХ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики, нардеп Алексей Кучеренко.

Получение субсидии в 2026 году

Правительство декларирует социальную защиту среди ключевых приоритетов и обещает полностью профинансировать все социальные обязательства государства. В проекте госбюджета на следующий год предусмотрены значительные средства на жилищные субсидии. Среди социальных расходов 42,3 млрд грн предусмотрено именно на льготы и субсидии.

Как и раньше, на решение о начислении субсидии будет влиять доход семьи. Могут получить льготу те, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода семьи.

Кучеренко подчеркнул, что правила для всех одинаковы. Нет разницы, какой в вашем регионе климат, или же какая ситуация с безопасностью. Кроме того, правила не будут меняться из-за распространения домашних систем энергосбережения.

По мнению эксперта, можно было бы изменить правила для людей из прифронтовых регионов, но даже без этих различий он считает, что это одна из лучше всего отработанных социальных программ министерства.

"Во время войны надо что-то учесть, вещи, которые связаны с боевыми действиями. Определенные вещи должны быть для прифронтовых территорий. Должна быть специальная система поддержки. Но система субсидий более или менее отработана. Как министр когда-то и как депутат сейчас я с министерством сотрудничал, там профессиональные люди и там были хорошие решения", — подытожил Кучеренко.

Ранее мы писали, кто в 2026 году потеряет право на получение субсидии.