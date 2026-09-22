Тариф на доставку газа: какие изменения и суммы ожидаются с 1 октября

Человек держит деньги на фоне газа. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения бытовые потребители должны своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В частности, граждане обязаны рассчитываться за природный газ и его доставку, а также ежемесячно передавать показания газового счетчика. Известно, каким будет тариф на доставку природного газа и какие изменения ожидаются в октябре 2026 года.

О том, что стоит знать потребителям об условиях в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Какими будут цены на распределение газа с 1 октября

В следующем месяце цены на доставку природного газа для населения не изменятся. Тариф будет фиксированным для каждого отдельного региона.

Соответствующие суммы операторы газораспределительных сетей (Операторы ГРС) будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от уровня потребления за предыдущий газовый год, разделенного на 12 месяцев.

Оплата является обязательной, ведь средства пойдут на:

Читайте также:

строительство;

ремонты;

обслуживание;

модернизацию труб;

ремонт запорной арматуры.

Правила расчета за распределение газа также не изменились: оплату необходимо производить до 20 числа каждого месяца.

В частности, не предусмотрено взимание комиссии при оплате услуги за весь год. Таким образом, клиенты могут немного сэкономить.

Совершенно не платить домохозяйствам можно только при следующих условиях:

Если жилье разрушено/повреждено в результате обстрелов;

В случае аварийной ситуации из-за атак;

При условии отключения жилья от системы механическим способом.

Новые платежки за газ для украинцев с 1 октября

С октября в Украине вступят в силу новые правила для квитанций за поставку газа в рамках реализации положений Директивы ЕС о стандартах платежных данных в газовой сфере.

Согласно постановлению № 541 Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новые счета позволят сделать информацию более прозрачной и понятной. Речь идет о следующих изменениях:

Соблюдение перечня информации, которая должна содержаться в квитанции в соответствии с нормами ЕС; Введение единого шаблона/формы счета; Объединение счета за поставку с счетом за доставку газа; Предоставление актуальной информации, определяемой Национальной комиссией; Предоставление права выбрать бумажный или цифровой формат счета.

Повысятся ли общие тарифы на газ осенью

В Украине подавляющее большинство потребителей (до 98%) являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Тариф "Фиксированный" останется на уровне 7,96 грн за кубический метр. Он будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Тарифы поставщиков газа для населения могут различаться. На украинском рынке работает восемь компаний, четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — годовые и месячные (переменные).

Годовые предложения традиционно не изменятся (от 7,96 до 9,99 грн за куб. м.). Месячные будут колебаться от 8,46 до 27,59 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендует иметь специальное устройство, которое позволит вовремя заметить утечки и избежать отравления. Речь идет о такой необходимости для тех, кто использует газ для приготовления пищи. В компании назвали наиболее удачный и бюджетный варианты.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году газопоставщики наделены правом отключать клиентам природный газ. Среди причин наиболее распространенной является наличие задолженности. После ее погашения специалисты должны подключить услугу. В то же время стоимость повторного подключения в настоящее время колеблется от 300 до 1 000 грн.