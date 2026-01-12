Субсидия в Украине 2026 — чем отличается от льготы на коммуналку и что выгоднее

Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Для украинцев существует два вида государственной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг — жилищная субсидия и льгота на ЖКУ. Многие считают эту помощь одинаковой, однако это не так. Поэтому важно понимать, какую поддержку лучше выбрать в 2026 году.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) ранее объясняли различия между этими пособиями.

Льгота на жилищно-коммунальные услуги

Льгота — привилегия, которую определяет государство. Ее предоставляют отдельным категориям граждан. Льгота не является универсальной, ведь подвязана под статус получателя. Например, право получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью вследствие войны;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитникам и защитницам Украины;

пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;

детям войны;

многодетным семьям и так далее.

При предоставлении льготы государство может учитывать доходы семьи — это зависит от конкретной категории льготника.

Жилищная субсидия

Это так называемая адресная помощь, которую государство предоставляет определенным домохозяйствам. Речь идет о тех, представители которых не могут самостоятельно и в полном объеме платить за все коммунальные услуги.

Жилищная субсидия несколько отличается от льгот на оплату коммуналки. Например:

социальный статус не влияет на субсидию;

назначение жилищной субсидии точно зависит от доходов и имущественного положения домохозяйства;

право на субсидию может иметь любая семья, если расходы на коммунальные услуги являются чрезмерными для ее бюджета.

Можно ли получать и субсидию, и льготу одновременно

В объяснении от Пенсионного фонда отмечается: если человек одновременно имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, предоставляется только один вид помощи.

То есть получатель должен выбрать более выгодный для себя вариант, учитывая свои доходы, состав семьи и размер коммунальных платежей.

