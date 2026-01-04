Субсидии 2026 — по каким причинам Пенсионный фонд может отменить выплату пособия

Субсидии в Украине — по каким причинам отменят помощь в 2026 году
В 2025 году украинцев могли лишить жилищных субсидий за нарушение определенных правил. Многих интересует, изменятся ли условия в следующем году.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) ранее объясняли, чего ожидать получатель субсидий с 1 января 2026 года.
По каким причинам могут лишить жилищных субсидий
За украинцами, которые будут получать жилищные субсидии в следующем году, остается обязанность сообщать ПФУ о любых изменениях, которые могут повлиять на право на помощь. Населению, например, нужно предупреждать Пенсионный фонд:
- об изменениях в составе домохозяйства — регистрации или выписке лиц, изменении социального статуса, создании или распаде семьи;
- об изменениях в перечне жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления; смене управляющего или исполнителя коммунальных услуг, а также создании ОСМД;
- об одноразовых дорогостоящих покупок на сумму более 100 тыс. грн или приобретении в собственность недвижимости такой же стоимости;
- о приобретении генерирующих установок (в том числе в кредит) на сумму свыше 150 тыс. грн;
- приобретении в собственность транспортных средств (кроме мопеда и прицепа) или жилья в городе или поселке городского типа;
- о покупке иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. гривен в течение 12 месяцев;
- о получении единовременного дохода, который превышает 25 прожиточных минимумов, если речь идет о трудоспособных лицах (за исключением благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий);
- об открытии депозитов или покупки облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.
При этом в ПФУ отмечают, что покупка недвижимости в сельской местности сама по себе не влияет на право на субсидию, однако сама операция должна быть задекларирована.
Также в Пенсионный фонд нужно сообщать, если кто-то из членов домохозяйства сдает жилье в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и получает за это денежную компенсацию.
Что будет, если не сообщать об изменениях
Если получатель субсидии не сообщит об изменениях вовремя, ПФУ может пересмотреть и даже прекратить предоставление помощи, а в отдельных случаях — требовать возврата излишне выплаченных средств.
