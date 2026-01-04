Субсидии 2026 — по каким причинам Пенсионный фонд может отменить выплату пособия

Гроші й квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году украинцев могли лишить жилищных субсидий за нарушение определенных правил. Многих интересует, изменятся ли условия в следующем году.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) ранее объясняли, чего ожидать получатель субсидий с 1 января 2026 года.

Реклама

Читайте также:

По каким причинам могут лишить жилищных субсидий

За украинцами, которые будут получать жилищные субсидии в следующем году, остается обязанность сообщать ПФУ о любых изменениях, которые могут повлиять на право на помощь. Населению, например, нужно предупреждать Пенсионный фонд:

об изменениях в составе домохозяйства — регистрации или выписке лиц, изменении социального статуса, создании или распаде семьи;

об изменениях в перечне жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления; смене управляющего или исполнителя коммунальных услуг, а также создании ОСМД;

об одноразовых дорогостоящих покупок на сумму более 100 тыс. грн или приобретении в собственность недвижимости такой же стоимости;

о приобретении генерирующих установок (в том числе в кредит) на сумму свыше 150 тыс. грн;

приобретении в собственность транспортных средств (кроме мопеда и прицепа) или жилья в городе или поселке городского типа;

о покупке иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. гривен в течение 12 месяцев;

о получении единовременного дохода, который превышает 25 прожиточных минимумов, если речь идет о трудоспособных лицах (за исключением благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий);

об открытии депозитов или покупки облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.

При этом в ПФУ отмечают, что покупка недвижимости в сельской местности сама по себе не влияет на право на субсидию, однако сама операция должна быть задекларирована.

Также в Пенсионный фонд нужно сообщать, если кто-то из членов домохозяйства сдает жилье в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и получает за это денежную компенсацию.

Что будет, если не сообщать об изменениях

Если получатель субсидии не сообщит об изменениях вовремя, ПФУ может пересмотреть и даже прекратить предоставление помощи, а в отдельных случаях — требовать возврата излишне выплаченных средств.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут экономить до 3 тыс. гривен на платежах за коммунальные услуги. Речь идет о тех, кто присоединится к программе "Национальный кэшбек". Еще мы рассказывали, что субсидии ожидают изменения с 1 января 2026 года. Причина — в Украине вырастет прожиточный минимум.