Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии в Украине — по каким причинам отменят помощь в 2026 году

Субсидии в Украине — по каким причинам отменят помощь в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 08:45
Субсидии 2026 — по каким причинам Пенсионный фонд может отменить выплату пособия
Гроші й квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году украинцев могли лишить жилищных субсидий за нарушение определенных правил. Многих интересует, изменятся ли условия в следующем году.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) ранее объясняли, чего ожидать получатель субсидий с 1 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

По каким причинам могут лишить жилищных субсидий

За украинцами, которые будут получать жилищные субсидии в следующем году, остается обязанность сообщать ПФУ о любых изменениях, которые могут повлиять на право на помощь. Населению, например, нужно предупреждать Пенсионный фонд:

  • об изменениях в составе домохозяйства — регистрации или выписке лиц, изменении социального статуса, создании или распаде семьи;
  • об изменениях в перечне жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления; смене управляющего или исполнителя коммунальных услуг, а также создании ОСМД;
  • об одноразовых дорогостоящих покупок на сумму более 100 тыс. грн или приобретении в собственность недвижимости такой же стоимости;
  • о приобретении генерирующих установок (в том числе в кредит) на сумму свыше 150 тыс. грн;
  • приобретении в собственность транспортных средств (кроме мопеда и прицепа) или жилья в городе или поселке городского типа;
  • о покупке иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. гривен в течение 12 месяцев;
  • о получении единовременного дохода, который превышает 25 прожиточных минимумов, если речь идет о трудоспособных лицах (за исключением благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий);
  • об открытии депозитов или покупки облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.

При этом в ПФУ отмечают, что покупка недвижимости в сельской местности сама по себе не влияет на право на субсидию, однако сама операция должна быть задекларирована.

Также в Пенсионный фонд нужно сообщать, если кто-то из членов домохозяйства сдает жилье в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и получает за это денежную компенсацию.

Что будет, если не сообщать об изменениях

Если получатель субсидии не сообщит об изменениях вовремя, ПФУ может пересмотреть и даже прекратить предоставление помощи, а в отдельных случаях — требовать возврата излишне выплаченных средств.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут экономить до 3 тыс. гривен на платежах за коммунальные услуги. Речь идет о тех, кто присоединится к программе "Национальный кэшбек". Еще мы рассказывали, что субсидии ожидают изменения с 1 января 2026 года. Причина — в Украине вырастет прожиточный минимум.

коммунальные услуги субсидии выплаты деньги Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации