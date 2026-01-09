Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ветеранам будут платить за аренду жилья — как получить деньги

Ветеранам будут платить за аренду жилья — как получить деньги

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 19:40
Компенсация за аренду жилья ветеранам — как и для кого выросли выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году продолжит действовать госпрограмма, по которой ветераны будут получать компенсацию за аренду жилья. Выплаты, как и раньше, положены семьям, которые потеряли собственное жилье, оно временно недоступно или повреждено.

Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Реклама
Читайте также:

Компенсация за аренду жилья для ветеранов

В этом году, как и в предыдущем, государство будет выплачивать компенсацию трем категориям военнослужащих. Речь идет о:

  • мобилизованных или тех, кто принимал участие в боевых действиях, уволился из армии, но еще не оформил статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
  • ветеранов со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые уже оставили службу в армии;
  • полицейских и спасателей, выполнявших задачи по защите Украины, уволенных со службы и без статуса участника боевых действий или инвалидности вследствие войны.

Как предоставляют компенсацию

Правительство в 2025 году в своем постановлении "Некоторые вопросы выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений" разработало и утвердило условия для получения компенсации. Это:

  • жилье военнослужащих разрушили или повредили во время боевых действий;
  • ветеран лечится или находятся на реабилитации на расстоянии более 15 км от задекларированного места жительства;
  • у ветерана есть статус ВПЛ, но нет собственного жилья или он арендует квартиру/дом.

Какой является компенсация

Размер зависит от населенного пункта, а сама сумма компенсации подвязана к прожиточному минимуму. Поскольку этот показатель с 1 января 2026 года вырос до 3 328 гривен, то и компенсация за аренду жилья претерпела изменения.

Например, в Киеве, Днепре, Львове и Одессе ветеранам будут компенсировать 6 656 гривен — это два прожиточных минимума. Если говорить об областных центрах, то речь идет о сумме в 4 992 гривны —1,5 прожиточных минимума, а в других населенных пунктах денежная компенсация составляет 3 328 гривен — 1 прожиточный минимум.

Если стоимость аренды превышает установленную сумму, разницу придется платить ветеранам. В случае краткосрочной аренды компенсация рассчитывается пропорционально количеству прожитых в квартире дней.

"Денежная компенсация назначается один раз с даты обращения защитника и защитницы за выплатой денежной компенсации на срок действия договора найма (аренды) жилого помещения, но не более чем на шесть месяцев", — отмечается в тексте правительственного постановления.

Как оформить компенсацию

В структурном подразделении по вопросам ветеранской политики по месту фактического проживания или в любом ЦПАУ. Подать документы надо лично или отправить их заказным письмом. Денежную компенсацию будут начислять на счет IBAN, который нужно указать в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что государство обеспечивает жильем ветеранов, которые регистрируются на квартирном учете. Известно, у кого есть право на первоочередное получение жилья. Также мы писали, что в Украине появилась компенсация автогражданки для ветеранов. Однако воспользоваться услугой смогут не все граждане.

деньги ветераны жилье аренда компенсация
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации