Компенсация за аренду жилья ветеранам — как и для кого выросли выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году продолжит действовать госпрограмма, по которой ветераны будут получать компенсацию за аренду жилья. Выплаты, как и раньше, положены семьям, которые потеряли собственное жилье, оно временно недоступно или повреждено.

Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Реклама

Читайте также:

Компенсация за аренду жилья для ветеранов

В этом году, как и в предыдущем, государство будет выплачивать компенсацию трем категориям военнослужащих. Речь идет о:

мобилизованных или тех, кто принимал участие в боевых действиях, уволился из армии, но еще не оформил статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

ветеранов со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые уже оставили службу в армии;

полицейских и спасателей, выполнявших задачи по защите Украины, уволенных со службы и без статуса участника боевых действий или инвалидности вследствие войны.

Как предоставляют компенсацию

Правительство в 2025 году в своем постановлении "Некоторые вопросы выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений" разработало и утвердило условия для получения компенсации. Это:

жилье военнослужащих разрушили или повредили во время боевых действий;

ветеран лечится или находятся на реабилитации на расстоянии более 15 км от задекларированного места жительства;

у ветерана есть статус ВПЛ, но нет собственного жилья или он арендует квартиру/дом.

Какой является компенсация

Размер зависит от населенного пункта, а сама сумма компенсации подвязана к прожиточному минимуму. Поскольку этот показатель с 1 января 2026 года вырос до 3 328 гривен, то и компенсация за аренду жилья претерпела изменения.

Например, в Киеве, Днепре, Львове и Одессе ветеранам будут компенсировать 6 656 гривен — это два прожиточных минимума. Если говорить об областных центрах, то речь идет о сумме в 4 992 гривны —1,5 прожиточных минимума, а в других населенных пунктах денежная компенсация составляет 3 328 гривен — 1 прожиточный минимум.

Если стоимость аренды превышает установленную сумму, разницу придется платить ветеранам. В случае краткосрочной аренды компенсация рассчитывается пропорционально количеству прожитых в квартире дней.

"Денежная компенсация назначается один раз с даты обращения защитника и защитницы за выплатой денежной компенсации на срок действия договора найма (аренды) жилого помещения, но не более чем на шесть месяцев", — отмечается в тексте правительственного постановления.

Как оформить компенсацию

В структурном подразделении по вопросам ветеранской политики по месту фактического проживания или в любом ЦПАУ. Подать документы надо лично или отправить их заказным письмом. Денежную компенсацию будут начислять на счет IBAN, который нужно указать в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что государство обеспечивает жильем ветеранов, которые регистрируются на квартирном учете. Известно, у кого есть право на первоочередное получение жилья. Также мы писали, что в Украине появилась компенсация автогражданки для ветеранов. Однако воспользоваться услугой смогут не все граждане.