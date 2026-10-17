Коллекторы требуют погасить чужой долг: как прекратить звонки и куда подать жалобу

Кошелек с гоши в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине коллекторы могут звонить человеку из-за кредита, который он не оформлял. Например, знакомый мог оставить ее номер при подаче заявки на кредит, а после просрочки платежей кредиторы начали требовать вернуть деньги. Однако сам факт такого звонка не делает человека должником, а закон предусматривает способы прекратить нежелательное взаимодействие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

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Должен ли человек возвращать чужой кредит

Если знакомый или родственник оформил кредит и указал ваш номер телефона, это не означает, что вы должны возвращать его долг. Точно так же наличие ваших контактных данных в кредитной заявке само по себе не создает финансовых обязательств.

Другая ситуация возникает, если человек официально стал поручителем по кредитному договору. В таком случае его обязанности определяются условиями договора и законодательством. Поэтому в первую очередь нужно выяснить, в каком статусе вас указали и подписывали ли вы какие-либо документы.

Если вы не оформляли кредит, не подписывали договор поручительства и не соглашались отвечать за чужие обязательства, требовать от вас погашения долга только из-за знакомства с заемщиком нельзя.

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Что делать, если коллекторы звонят из-за чужого долга

Если коллекторы продолжают звонить, хотя вы не имеете отношения к кредиту, не стоит ограничиваться устными объяснениями при каждом звонке. Лучше последовательно зафиксировать ситуацию и воспользоваться своими правами.

1. Выясните, кто именно звонит.

Попросите назвать финансовую организацию или коллекторскую компанию, которую представляет собеседник, а также объяснить причину звонка. Не передавайте неизвестным лицам данные банковской карты, пароли, коды из SMS или другую конфиденциальную информацию.

2. Сообщите, что не имеете отношения к кредиту.

Четко скажите, что не являетесь заемщиком или поручителем, и потребуйте прекратить общение. Национальный банк Украины разъясняет: если человек не брал кредит и ничего не подписывал, он имеет право отказаться от общения с коллекторами.

3. Отправьте письменную жалобу.

Если звонки не прекращаются, обратитесь в финансовое учреждение и коллекторскую компанию с письменным требованием прекратить контакты. Сохраните копию обращения и подтверждение его отправки.

4. Сохраните доказательства.

Зафиксируйте номера телефонов, даты и время звонков, сохраните сообщения и другие материалы, подтверждающие нежелательное взаимодействие. Эти доказательства могут понадобиться для дальнейшей жалобы.

Куда жаловаться на коллекторов

Если компания игнорирует требование прекратить звонки, можно обратиться в Национальный банк Украины. К жалобе следует приложить название учреждения, номера телефонов, описание ситуации и имеющиеся доказательства нарушения.

Подать обращение можно через официальную страницу НБУ для обращений граждан. Если коллекторы угрожают, шантажируют или применяют психологическое или физическое давление, необходимо также обратиться в Национальную полицию Украины.

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