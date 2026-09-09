Счета за природный газ: какие изменения ждут украинцев с 1 октября

Человек с квитанциями, деньгами и телефоном с выписками. Фото: Новини.LIVE.

С 1 октября 2026 года в Украине должны вступить в силу новые правила в отношении коммунальных счетов за поставку природного газа потребителям. Необходимость изменений продиктована практической реализацией положений европейской директивы о стандартах платежных ведомостей в газовой сфере и призвана сделать счета более прозрачными, понятными и информативными.

О деталях предстоящих изменений рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Какие требования к газовым счетам будут действовать в октябре

Нововведения в счетах за распределение природного газа для бытовых потребителей прописаны в Кодексе газораспределительных систем.

Согласно постановлению № 541 Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения призваны повысить прозрачность и понятность счетов за соответствующую услугу. Благодаря новым требованиям повысится уровень информированности потребителей газа.

Новые требования будут охватывать несколько аспектов:

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Необходимость соблюдения четкого перечня данных, которые в обязательном порядке должны содержаться в квитанциях в соответствии с законодательством и нормами ЕС; Единый шаблон/форма счета; Предоставление в едином документе счета за поставку вместе со счетом за распределение газа; Актуальные сведения, которые будут определяться Национальной комиссией; Предоставление клиенту права самостоятельно выбирать бумажный или электронный формат счета.

Как уточнили в НКРЭКП, изменения соответствуют нормам закона "О рынке природного газа" и призваны реализовать положения европейской Директивы о стандартах платежной информации в газовом секторе.

Постановление вступит в силу в октябре текущего года. К этому сроку все украинские операторы газораспределительных сетей приведут счета в соответствие с новыми правилами.

Шаблон платежки. Источник: НКРЭКП

Что ждет тарифы на газ осенью

В Украине большинство домохозяйств, пользующихся услугами ГК "Нафтогаз Украины", будут платить за потребленный ресурс по старым ценам, если у них есть договоры с годовыми тарифами.

Речь идет о примерно 98% потребителей (более 12 млн домохозяйств), которых обслуживает эта газовая компания. Тариф закреплен на время войны и составляет 7,96 грн за куб. м.

Его могут пересмотреть после 30 апреля 2027 года, когда истечет срок действия тарифа. Однако на время военного положения установлен запрет на изменение стоимости газа до принятия соответствующего решения властей о его отмене.

По состоянию на сентябрь 2026 года на рынке работает восемь компаний, половина из которых предлагает исключительно годовые тарифы, а остальные — как годовые, так и переменные месячные.

Годовые предложения колеблются от 7,9 до 9,9 грн за куб. м, а месячные начинаются с 8,5 грн и достигают 32 грн за куб. м.

Ранее Новини.LIVE сообщали о ценах на проверку газовых сетей и оборудования в сентябре. В частности, в многоэтажках с небольшим количеством квартир и разветвленной системой газопроводов стоимость может достигать 1 000 грн. Что касается технического обслуживания частных домов, то цена будет значительно выше: 1 500 — 2 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут не переплачивать за услуги ЖКХ, если надолго покидают свои дома. Квитанции могут перестать приходить, если граждане не будут проживать в жилье более 30 дней. Для этого необходимо предоставить поставщикам подтверждение своего отсутствия в виде отдельных документов.

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