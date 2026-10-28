Квитанция за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство продолжает предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ряду категорий граждан. При этом в случае смены места жительства некоторым льготникам необходимо позаботиться о предоставлении дополнительных документов для оформления и сохранения соответствующей помощи.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

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Как действовать получателям коммунальных льгот в случае переезда

В ПФУ пояснили, что для некоторых категорий граждан действуют отдельные правила в случае смены места жительства, чтобы не лишиться льготы.

Согласно действующим нормам, если льготник сменил зарегистрированный/задекларированный или фактический адрес проживания, он должен в письменной форме уведомить об этом орган Пенсионного фонда в течение 30 дней. Соответствующее требование предусмотрено Положением о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденным постановлением правительства № 117.

После соответствующего обращения информация о новом месте регистрации (проживания) будет внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

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В ПФУ пояснили, что льготы на оплату коммунальных услуг могут предоставляться по зарегистрированному/фактическому месту проживания.

Если льготник желает получать льготу не по зарегистрированному, а по фактическому адресу проживания, то факт такого проживания необходимо дополнительно подтвердить:

справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

другим документом, в частности, договором аренды жилья.

При отсутствии таких документов должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады должно составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства с целью подтверждения фактического адреса проживания.

Как отметили в фонде, в отдельных случаях предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение печного топлива и сжиженного газа зависит от адреса проживания льготника. В частности, жилищная льгота предусмотрена для пенсионеров определенных профессий, которые работали в сельской местности, при условии, что в дальнейшем они проживают там после выхода на "заслуженный отдых".

Кто имеет право на льготы в 2026 году

В 2026 году среди основных категорий получателей льгот:

Граждане с инвалидностью вследствие войны (100% скидка в пределах установленных нормативов); Участники боевых действий (75% скидка на коммунальные услуги); Участники войны/члены семей погибших защитников (50% скидка); Многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи (50% скидка); Пенсионеры определенных профессий в сельской местности, в частности педагоги, медики, библиотекари, музейные работники (при определенных условиях освобождаются от оплаты коммунальных услуг).

При каком доходе могут предоставить льготы

Важно понимать, что скидка распространяется только на социальные нормативы потребления и площадь жилья, а не на всю сумму в коммунальной платежке.

В этом году право на льготы может возникнуть, если доходы семьи не превышают определенный порог. Для всех категорий, кроме защитников страны, льгота предоставляется с учетом среднемесячного общего дохода домохозяйства.

Сумма предельного дохода на одного человека составляет 4 660 грн (на уровне налоговой социальной льготы). В случае превышения этого уровня граждане могут обратиться за назначением субсидии.

В частности, подать заявление и пакет документов можно через:

Сервисные центры Пенсионного фонда;

Портал/приложение "Дия";

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Уполномоченных лиц территориальных громад.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на государственную поддержку в оплате коммунальных услуг в размере 50%. Претендовать на такую помощь могут некоторые многодетные семьи. Скидки будут предоставляться на электричество, газ, воду и другие коммунальные услуги в пределах нормативов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что пенсионерам, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенный долг, оформить субсидию на газ будет невозможно. Помощь может быть назначена исключительно на основании полного расчета перед поставщиком. Для этого необходимо предоставить отдельную справку от Нафтогаза.