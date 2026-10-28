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Главная Финансы Льготы на услуги ЖКХ при переезде: как не потерять помощь

Льготы на услуги ЖКХ при переезде: как не потерять помощь

Ua ru
28 октября 2026 08:50
Льготы на коммуналку при переезде: в ПФУ уточнили, как не потерять помощь Новини.LIVE
Квитанция за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство продолжает предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ряду категорий граждан. При этом в случае смены места жительства некоторым льготникам необходимо позаботиться о предоставлении дополнительных документов для оформления и сохранения соответствующей помощи.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

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Как действовать получателям коммунальных льгот в случае переезда

В ПФУ пояснили, что для некоторых категорий граждан действуют отдельные правила в случае смены места жительства, чтобы не лишиться льготы.

Согласно действующим нормам, если льготник сменил зарегистрированный/задекларированный или фактический адрес проживания, он должен в письменной форме уведомить об этом орган Пенсионного фонда в течение 30 дней. Соответствующее требование предусмотрено Положением о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденным постановлением правительства № 117.

После соответствующего обращения информация о новом месте регистрации (проживания) будет внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

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В ПФУ пояснили, что льготы на оплату коммунальных услуг могут предоставляться по зарегистрированному/фактическому месту проживания.

Если льготник желает получать льготу не по зарегистрированному, а по фактическому адресу проживания, то факт такого проживания необходимо дополнительно подтвердить:

  • справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • другим документом, в частности, договором аренды жилья.

При отсутствии таких документов должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады должно составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства с целью подтверждения фактического адреса проживания.

Как отметили в фонде, в отдельных случаях предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение печного топлива и сжиженного газа зависит от адреса проживания льготника. В частности, жилищная льгота предусмотрена для пенсионеров определенных профессий, которые работали в сельской местности, при условии, что в дальнейшем они проживают там после выхода на "заслуженный отдых".

Кто имеет право на льготы в 2026 году

В 2026 году среди основных категорий получателей льгот:

  1. Граждане с инвалидностью вследствие войны (100% скидка в пределах установленных нормативов);
  2. Участники боевых действий (75% скидка на коммунальные услуги);
  3. Участники войны/члены семей погибших защитников (50% скидка);
  4. Многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи (50% скидка);
  5. Пенсионеры определенных профессий в сельской местности, в частности педагоги, медики, библиотекари, музейные работники (при определенных условиях освобождаются от оплаты коммунальных услуг).

При каком доходе могут предоставить льготы

Важно понимать, что скидка распространяется только на социальные нормативы потребления и площадь жилья, а не на всю сумму в коммунальной платежке.

В этом году право на льготы может возникнуть, если доходы семьи не превышают определенный порог. Для всех категорий, кроме защитников страны, льгота предоставляется с учетом среднемесячного общего дохода домохозяйства.

Сумма предельного дохода на одного человека составляет 4 660 грн (на уровне налоговой социальной льготы). В случае превышения этого уровня граждане могут обратиться за назначением субсидии.

В частности, подать заявление и пакет документов можно через:

  • Сервисные центры Пенсионного фонда;
  • Портал/приложение "Дия";
  • Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • Уполномоченных лиц территориальных громад.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на государственную поддержку в оплате коммунальных услуг в размере 50%. Претендовать на такую помощь могут некоторые многодетные семьи. Скидки будут предоставляться на электричество, газ, воду и другие коммунальные услуги в пределах нормативов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что пенсионерам, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенный долг, оформить субсидию на газ будет невозможно. Помощь может быть назначена исключительно на основании полного расчета перед поставщиком. Для этого необходимо предоставить отдельную справку от Нафтогаза.

коммунальные услуги ЖКХ ПФУ деньги льготы
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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