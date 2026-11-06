Женщина держит деньги на фоне счетов за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане могут подать заявку на предоставление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг удаленно, воспользовавшись официальным порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для официального оформления и дальнейшей обработки запроса необходимо подготовить качественные отсканированные копии оригинальных документов и авторизоваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

О том, как подать заявку через портал ПФУ, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что стоит знать о льготах на коммунальные услуги в ноябре

Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2026 году льготы на оплату коммунальных услуг предоставляют с учетом доходов. Их могут получить только те льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превысит 4 660 грн.

В случае превышения этой суммы льготу получить не удастся. При таких условиях можно будет воспользоваться жилищной субсидией.

Доходы не учитываются при назначении льготы на оплату коммунальных услуг для следующих категорий граждан Украины:

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Участников боевых действий;

Лиц с инвалидностью вследствие войны;

Членов семей погибших защитников Украины.

Кто имеет право на льготы на услуги ЖКХ

Право на льготы по оплате коммунальных услуг предоставляется определенным категориям граждан в зависимости от статуса или размера доходов. Размер льготы может составлять от 25% до 100% скидки на оплату услуг. Они предусмотрены:

Гражданам с инвалидностью вследствие войны (100% скидка по нормативам);

Участникам боевых действий (75% скидка на коммунальные услуги);

Участникам войны/членам семей погибших защитников (50%);

Многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям (50%);

Пенсионерам определенных профессий в сельской местности, в частности педагогам, медикам, библиотекарям, музейным работникам (освобождены от оплаты коммунальных услуг).

Как подать заявку на предоставление льготы онлайн

Для подачи заявки онлайн гражданин должен подготовить отсканированные копии необходимых документов, сделанные с их оригиналов, и следовать пошаговой инструкции. Необходимо выполнить следующие действия:

Зайти на портал Пенсионного фонда;

В личном кабинете найти раздел "Взаимодействие с ПФУ";

Выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

Дать согласие на получение информации и нажать "Продолжить";

Выбрать раздел, необходимый для назначения льготы;

В разделе "Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы", заполнить все необходимые данные;

Приложить к заявлению сканированные копии документов;

Дать согласие на передачу/обработку персональных данных;

Нажать "Сформировать заявление" (внизу онлайн-формы);

Проверить данные и отправить в Пенсионный фонд.

Также необходимо:

Зайти в раздел "Заявление о предоставлении льгот";

Ввести реквизиты документа, удостоверяющего личность, категорию льготника, вид помощи, желаемую дату назначения льготы;

Добавить информацию о коммунальных услугах, данные о семье, информацию об их доходах и расходах.

Дать согласие на передачу/обработку персональных данных;

Нажать "Сформировать заявление";

Проверить правильность заполнения сформированного документа;

Отправить заявление в Пенсионный фонд.

Результат решения ПФУ о назначении льготы можно будет увидеть в личном кабинете на портале электронных услуг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случае смены места жительства льготники могут лишиться пособия. Чтобы этого не произошло, они должны позаботиться о предоставлении документов для сохранения помощи. В частности, это может быть справка о постановке на учет внутреннего переселенца.

Также Новини.LIVE писали о том, что льготники, получающие помощь на оплату коммунальных услуг, обязаны информировать ПФУ обо всех изменениях. В частности, если изменился состав семьи, перечень жилищно-коммунальных услуг, а также если обновились персональные данные или документы.