Жилищные субсидии: правила начисления с 1 апреля

Женщина просматривает платежки. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года государство продолжит оказывать финансовую поддержку в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уязвимым категориям граждан, в частности внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), компенсируя часть расходов. Известно, какие будут действовать правила и кто сможет получить помощь впервые.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Субсидии в Украине с 1 апреля 2026 года

По данным ПФУ, большинству украинцев, которые имели право на жилищные субсидии в отопительный период, переназначат выплаты автоматически на следующий сезон. Однако такой подход будет возможным при условии, что не произошло изменений в имущественном вопросе или в составе домохозяйства.

При наличии таких изменений нужно будет известить об этом органы Пенсионного фонда в обязательном порядке. Требования законодательства предусматривают, что делать это необходимо в течение 30 дней с момента их появления.

Однако есть случаи, когда для субсидии на неотапливаемый период необходимо будет написать новое заявление и подать декларацию в ПФУ в апреле 2026 года.

Читайте также:

Речь идет о таких ситуациях:

если граждане временно проживают в арендованном жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

имеют в составе домохозяйства переселенцев;

проживает в жилье меньшее число людей, чем указано официально;

планируют оформить субсидию на сжиженный газ или печное топливо (твердое или жидкое);

во время предыдущего отопительного сезона имели право на субсидию, однако размер составлял 0 грн.

Какие доходы будут учтены для субсидий

По данным ПФУ, при определении размера субсидии специалисты будут принимать во внимание среднемесячный общий доход семьи. В общую сумму может входить:

зарплата/денежное обеспечение военных;

пенсионные выплаты;

стипендии, кроме социальной детям-сиротам/детям, лишенным родительской опеки;

социальная помощь;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, поступившие на карту из-за рубежа;

дивиденды, полученные от ценных бумаг;

другие доходы, в частности деньги от аренды земли, продажи имущества.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во время военного положения и в течение двух месяцев после завершения, гражданам не будут отказывать в субсидии на коммуналку, даже если выехали в другую страну. Субсидию будут предоставлять на все домохозяйство.

Также Новини.LIVE писали, можно ли возобновить выплату субсидии украинцам, которые долгое время находились на лечении за пределами страны. Необходимо придерживаться определенного алгоритма действий, в частности, предоставить медицинское подтверждение о лечении.

Частые вопросы

Как подать документы на субсидию в апреле

В следующем месяце процедура оформления субсидии останется максимально простой. Подать заявление можно будет лично через сервисный центр, по почте или онлайн через цифровые сервисы.

В частности, можно подать заявку на портале Пенсионного фонда, приложении "Дія". Во время дистанционной подачи документов необходимо будет только подписать их электронной подписью.

В какие сроки назначат жилищную субсидию весной

По правилам Пенсионного фонда, даже если обращение граждан состоится не сразу после завершения отопительного сезона, а в мае или июне, субсидию все равно могут назначить с начала неотапливаемого периода.

Однако размер субсидии будет индивидуальным, ведь будет зависеть от доходов, состава домохозяйства и категории получателя.