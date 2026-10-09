Работа на заводе стала более популярной: сколько могут заработать украинцы

Двое строителей в касках во время работы. Фото: УНИАН

Украинцы чаще откликаются на вакансии рабочих в сфере производства, логистики и строительства. За год интерес к отдельным должностям вырос почти вдвое, а к вакансиям комплектовщиков — в пять раз. При этом медианные зарплаты по таким профессиям достигают 55 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Работа.

Реклама

На какие вакансии украинцы стали откликаться чаще

Наибольший рост количества откликов зафиксировали среди кандидатов, ищущих работу комплектовщика. За год их количество увеличилось в пять раз. Медианная зарплата по этой вакансии в августе 2026 года составляла 31,5 тыс. грн.

Заметно вырос интерес и к другим рабочим специальностям. В частности:

механик — количество откликов выросло на 97%, медианная зарплата — 37,5 тыс. грн;

сборщик — на 66 %, зарплата — 30 тыс. грн;

помощник — на 36%, зарплата — 30 тыс. грн;

машинист экскаватора — на 32%, зарплата — 50 тыс. грн;

оператор ЧПУ — на 27%, зарплата — 35 тыс. грн.

Таким образом, на части производственных вакансий можно получать более 30 тысяч гривен в месяц, а для отдельных специалистов медианный доход уже достигает 50 тысяч гривен.

Читайте также:

Сколько платят на строительстве

Увеличилось и количество откликов на вакансии в сфере строительства и облицовочных работ. Наиболее активно выросло количество кандидатов на должности разнорабочего, монтажника и строителя.

За год количество откликов на вакансии разнорабочего выросло на 35%, монтажника — на 31%, а строителя — на 22%.

При этом медианные зарплаты в августе 2026 года составляли:

разнорабочий — 30 тыс. грн;

монтажник — 47,5 тыс. грн;

строитель — 55 тыс. грн.

Самая высокая медианная зарплата среди этих трех профессий — у строителей. При этом фактический доход зависит от специализации, опыта, региона и условий конкретной вакансии.

Где еще увеличилось количество желающих найти работу

Рост количества откликов наблюдался не только в производстве и строительстве. На вакансии риелтора кандидаты стали откликаться на 65% чаще, грузчика — на 42%, менеджера по продажам — на 38%.

Также на 29% увеличилось количество откликов на вакансии репетитора, а на 28% — товароведа.

Отдельно заметно выросла активность кандидатов на вакансии копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора. По этим направлениям количество откликов увеличилось примерно в три раза.

Медианные зарплаты по этим вакансиям составили соответственно 20,3 тыс. грн, 25,7 тыс. грн и 32,5 тыс. грн.

Для тех, кто сейчас ищет работу, это означает, что стоит обращать внимание не только на офисные вакансии. Рабочие специальности также могут обеспечить доход в 30–55 тысяч гривен в месяц, особенно при наличии соответствующего опыта и навыков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие профессии в Украине в октябре могут обеспечить зарплату от 45 тысяч гривен. Среди таких специалистов — SEO-специалисты, инженеры-конструкторы, адвокаты, шиномонтажники и монтажники. В некоторых профессиях оплата труда за год выросла на десятки процентов.

Также Новини.LIVE сообщали, какие профессии являются самыми популярными среди украинских соискателей. В пятерку лидеров вошли продавцы-консультанты, водители, бухгалтеры, повара и медицинский персонал. При этом зарплаты по этим вакансиям различаются в зависимости от профессии и составляют от 12,2 до 22,3 тысячи гривен.