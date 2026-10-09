Робота на заводі стала популярнішою: скільки можуть заробити українці

Двоє будівельників у касках під час робіт. Фото: УНІАН

Українці частіше відгукуються на робітничі вакансії у виробництві, логістиці та будівництві. За рік інтерес до окремих посад зріс майже вдвічі, а на вакансії комплектувальників — у п'ять разів. Водночас медіанні зарплати за такими професіями сягають 55 тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Робота.

Реклама

На які вакансії українці стали відгукуватися частіше

Найбільше зростання кількості відгуків зафіксували серед кандидатів, які шукають роботу комплектувальника. За рік їхня кількість збільшилася у п'ять разів. Медіанна зарплата за цією вакансією у серпні 2026 року становила 31,5 тис. грн.

Помітно зріс інтерес і до інших робітничих спеціальностей. Зокрема:

механік — кількість відгуків зросла на 97%, медіанна зарплата — 37,5 тис. грн;

складальник — на 66%, зарплата — 30 тис. грн;

підсобник — на 36%, зарплата — 30 тис. грн;

машиніст екскаватора — на 32%, зарплата — 50 тис. грн;

оператор ЧПУ — на 27%, зарплата — 35 тис. грн.

Таким чином, на частині виробничих вакансій можна отримувати понад 30 тисяч гривень на місяць, а для окремих спеціалістів медіанний дохід уже сягає 50 тисяч гривень.

Читайте також:

Скільки платять на будівництві

Зросла й кількість відгуків на вакансії у сфері будівництва та облицювальних робіт. Найактивніше збільшилася кількість кандидатів на посади різноробочого, монтажника та будівельника.

За рік кількість відгуків на вакансії різноробочого зросла на 35%, монтажника — на 31%, а будівельника — на 22%.

Водночас медіанні зарплати у серпні 2026 року становили:

різноробочий — 30 тис. грн;

монтажник — 47,5 тис. грн;

будівельник — 55 тис. грн.

Найвища медіанна зарплата серед цих трьох професій — у будівельників. При цьому фактичний дохід залежить від спеціалізації, досвіду, регіону та умов конкретної вакансії.

Де ще побільшало охочих знайти роботу

Зростання кількості відгуків спостерігалося не лише у виробництві та будівництві. На вакансії ріелтора кандидати стали відгукуватися на 65% частіше, вантажника — на 42%, менеджера з продажу — на 38%.

Також на 29% збільшилася кількість відгуків на вакансії репетитора, а на 28% — товарознавця.

Окремо помітно зросла активність кандидатів на вакансії копірайтера, адміністратора у роздрібній торгівлі та системного адміністратора. За цими напрямами кількість відгуків збільшилася приблизно утричі.

Медіанні зарплати за цими вакансіями становили відповідно 20,3 тис. грн, 25,7 тис. грн та 32,5 тис. грн.

Для тих, хто зараз шукає роботу, це означає, що варто звертати увагу не лише на офісні вакансії. Робітничі спеціальності також можуть забезпечити дохід у 30–55 тисяч гривень на місяць, особливо за наявності відповідного досвіду та навичок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які професії в Україні у жовтні можуть забезпечити зарплату від 45 тисяч гривень. Серед таких спеціалістів — SEO-фахівці, інженери-конструктори, адвокати, шиномонтажники та монтажники. У деяких професіях оплата праці за рік зросла на десятки відсотків.

Також Новини.LIVE повідомляли, які професії є найпопулярнішими серед українських шукачів роботи. До п'ятірки лідерів увійшли продавці-консультанти, водії, бухгалтери, кухарі та медичний персонал. Водночас зарплати за цими вакансіями відрізняються залежно від професії та становлять від 12,2 до 22,3 тисячі гривень.