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Главная Финансы Газификация "под ключ": почему подключение может стоить больше 100 тысяч

Газификация "под ключ": почему подключение может стоить больше 100 тысяч

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 08:50
Газификация дома: как подключиться, сколько это стоит и могут ли отказать в 2026 году
Работники газовой отрасли, счета за газ. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В рамках подготовки к зиме, в ходе которой возможны новые отключения электроэнергии, владельцы домов с электроотоплением и электроплитами могут выбрать альтернативу — природный газ. Известно, какие правила действуют в настоящее время, сколько это стоит и могут ли газовики отказать в этом случае.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы профильного издания "Газправда".

Что нужно для газификации дома в 2026 году

По словам экспертов, природный газ стал бы хорошим вариантом, особенно если неподалеку есть газопровод. Для подключения к газораспределительной системе необходимо обратиться к местному оператору газораспределительной системы (ГРС) с заявлением о подключении для бытовых потребителей.

К заявлению необходимо приложить документы, а также заполнить анкету. В частности, если дом ранее отапливался централизованно от местного теплокоммунэнерго, то нужно приложить копию решения соответствующей комиссии об отключении здания от системы централизованного отопления.

Если информация требует уточнения, то оператор ГРС в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса направит заказчику письменное обращение. При отсутствии замечаний или после их устранения газовики в течение десяти рабочих дней должны предоставить оформленное заявление о присоединении к условиям договора о распределении газа.

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На основании данных опросника оператор должен определить тип подключения и предоставить подписанный проект договора, технические условия и счета для оплаты.

Сколько стоит подключение к газу

В 2026 году стоимость газификации состоит из нескольких основных частей. А именно:

  • Стандартное подключение

Оно возможно, если расстояние от границы участка до газопровода не превышает 25 метров в сельской местности и 10 метров в городской, а мощность объекта не больше 16 куб. м/ч. При этом земельный участок должен прилегать к дороге с газопроводом.

Эксперты привели пример из Волынской области: стандартное подключение для мощности до 2,5 куб. м/ч стоит 23 868 грн. Срок выполнения работ — до трех месяцев.

  • Нестандартное подключение

Остальные случаи считаются нестандартными, а стоимость будет определяться оператором ГРМ и может быть значительно выше, в зависимости от длины и сложности газопровода.

Оплата должна покрывать внешнее газоснабжение — от точки врезки до счетчика на границе участка.

В то же время, что касается внутреннего газопровода, то проект и монтажные работы должны оплачиваться отдельно. Стоимость проекта — от 8 до 12 000 грн, монтажные работы и материалы — от 10 000 грн до более 100 000 грн.

Домохозяйство должно самостоятельно приобрести оборудование для газового отопления. Речь идет о котле, радиаторах и прочем оборудовании, согласовывая характеристики с оператором ГРМ. Учитывая это, общая сумма расходов может превышать десятки тысяч гривен.

Кроме того, около 8% газораспределительных сетей принадлежат громадам, кооперативам или частным лицам, поэтому владелец трубы должен предоставить письменное согласие на врезку. Без этого подключение будет невозможно.

В газификации могут отказать только в двух случаях:

  • в случае отсутствия или недостаточности свободной мощности газопровода;
  • в случае несоблюдения процедуры подключения.

В случае отказа оператор ГРМ обязан сослаться на соответствующую норму законодательства и уведомить территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заказчик имеет право подать жалобу в регулирующий орган.

Эксперты подытожили, что газификация — сложный процесс, который будет включать подачу заявления, оплату подключения, внутренние работы и приобретение оборудования. При этом стоимость будет зависеть от типа подключения, сложности работ и выбора оборудования.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Нафтогазе назвали основные причины, по которым в коммунальных квитанциях может возникать задолженность за газ. Украинцам дали рекомендации, как защитить себя от некорректных начислений. Также объяснили, как правильно рассчитаться за газ и когда можно вернуть средства.

Еще Новини.LIVE писали, что в Газсети развенчали два распространенных мифа о техническом обслуживании внутридомовых газовых сетей. Соответствующий сервис предоставляется раз в 5 лет или раз в 3 года. Такая услуга является платной и может зависеть от ряда факторов, в частности от количества квартир.

коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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