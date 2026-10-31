Военные на учениях. Фото: Генштаб/Telegram

В ноябре 2026 года военнослужащие будут получать денежное довольствие, размер которого зависит от должности, звания, стажа и условий службы. Минимальные выплаты предусмотрены для новобранцев, проходящих подготовку в учебных центрах. После зачисления в воинскую часть сумма может изменяться.

О порядке начисления выплат военным рассказали в информационном агентстве Министерства обороны Украины АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоят минимальные выплаты военнослужащим

Основные правила начисления денежного довольствия определяет приказ Министерства обороны Украины № 260. Базовая сумма состоит из трех основных частей:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Минимальное денежное обеспечение в размере 20 130 грн предусмотрено для рекрутов, проходящих подготовку в учебных центрах. После завершения обучения и зачисления в воинскую часть выплаты зависят от должности, звания, продолжительности службы, рода войск и других обстоятельств.

Помимо основных выплат, военнослужащим могут начисляться ежемесячные надбавки. Они предусмотрены, в частности, за особые условия службы, квалификацию, работу с информацией с ограниченным доступом, службу в Силах специальных операций, а также за наличие ученой степени или ученого звания.

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К дополнительным выплатам также относятся премии и вознаграждения за выполнение задач в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Какие дополнительные выплаты могут получить военнослужащие

Помимо ежемесячного денежного довольствия, военным могут выплачиваться единовременные вознаграждения и материальная помощь. В частности, дополнительные средства предусмотрены за выполнение отдельных задач во время морской службы, прыжков с парашютом, водолазных работ, противоминной деятельности и боевого дежурства.

Также военнослужащие могут иметь право на помощь для оздоровления, решение социально-бытовых вопросов и выплату после заключения первого контракта.

На общую сумму влияет и вид войск, в которых проходит службу человек. Денежное обеспечение военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций может отличаться из-за особенностей службы и предусмотренных для них выплат.

Сколько доплачивают за боевые и специальные задания

Размер денежного довольствия может существенно увеличиваться за счет дополнительных вознаграждений. Их начисляют в зависимости от характера задач, места службы и непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях:

10 000 грн в месяц — за выполнение обязанностей в тылу при определенных условиях, если военнослужащий не имеет права на другое дополнительное вознаграждение;

30 000 грн в месяц — за выполнение боевых или специальных задач;

50 000 грн в месяц — за выполнение задач на пунктах управления;

100 000 грн в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях при установленных условиях.

Если военнослужащий имеет право на несколько таких вознаграждений одновременно, за один и тот же период выплачивается только одно — самое крупное по размеру.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из военных начислят надбавки в ноябре. В зависимости от обстоятельств защитники могут получать 10 000, 30 000, 50 000 или 100 000 грн в месяц. За выполнение отдельных задач предусмотрены дополнительные суммы.

Также Новини.LIVE писали, какие изменения для военных могут произойти в 2027 году. Среди предложений, которые рассматривает правительство, — возможное повышение денежного обеспечения. Также речь идет об увеличении расходов на строительство жилья для защитников.