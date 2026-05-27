Списание денег со счетов украинцев: какой закон предлагают принять Верховной Раде

На украинские банки хотят возложить обязанность возвращать клиентам деньги, если они были похищены мошенниками. Правда сообщать о несанкционированных списаниях с банковских карт нужно будет немедленно. Таким образом украинцы должны получить дополнительную защиту от мошенников.

Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменений в статью 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования прав клиентов банка, связанных с банковским мошенничеством, передает Новини.LIVE.

Как хотят защитить деньги украинцев

В пояснительной записке отмечается, что в украинском законодательстве до сих пор неурегулированы права клиента в правоотношениях с банком в случае преступного списания средств со счета клиента. Но поскольку случаев банковского мошенничества и онлайн-краж средств становится все больше, возникла необходимость четко закрепить права потребителей финансовых услуг на законодательном уровне.

Поэтому в документе предлагается, чтобы банки возвращали списанные средства клиентам, если последние предупреждали, что финансовые операции совершили мошенники. Кроме того именно банки будут доказывать факт мошеннических операций.

Как все будет работать

По замыслу, банк будет возмещать деньги немедленно, а в случае необходимости - восстановит остаток средств на счете до состояния, в котором он был до проведения такой операции.

Еще одно нововведение заключается в обязательном физическом предъявлении карты или электронной идентификации платежного средства. Если выяснится, что это правило нарушено, тогда клиент не будет отвечать за выполненные платежные операции.

Но если удастся доказать, что операция стала возможной из-за бездействия клиента и он сам позволил ее провести, использовать PIN-код или другую информацию, то ответственность остается уже на нем.

