Пенсии в Украине: кто из украинцев может подтвердить право на доплату в 2 600 грн

Пожилая гражданка, деньги.

Украинские граждане могут получать дополнительную сумму средств к пенсии в почти 2 600 грн. В этом году круг лиц, которые смогут претендовать на соответствующие доплаты несколько расширили. Для этого необходимо иметь одно важное подтверждение.

О том, кто и как может оформить соответствующую доплату, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому предусмотрена доплата к пенсиям в 2600 грн в 2026 году

Вопрос размера надбавок к пенсиям регулирует закон 4695-IX "О Госбюджете-2026". Право на получение дополнительной государственной поддержки имеют те, кто проживал в радиационно загрязненных зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993-го:

Зонах безусловного/обязательного отселения; Зонах гарантированного добровольного отселения.

В этом году правительство расширило основания для подтверждения соответствующего факта проживания. Согласно новому подходу, перечень ситуаций, когда это устанавливают спецкомиссии при отсутствии данных в реестрах/документах, увеличили.

В частности, граждане могут обратиться за соответствующими доплатами в ситуациях, когда информация отсутствует в таких источниках:

паспорт гражданина;

Единый государственный демографический реестр;

база Государственной миграционной службы.

Такие изменения особенно актуальны в случае:

потери документов;

изменения адреса проживания;

проживания вместе с родителями.

В правительстве объяснили, что изменения расширят права на доплату к пенсиям неработающим пенсионерам, обладателям статуса пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как подтвердить пенсионерам право на доплату

Также Кабинет министров продлил реализацию экспериментального проекта по внесению таких данных в реестры территориальных громад до 30 сентября.

Для того, чтобы подтвердить гражданам право на соответствующие выплаты, необходимо обратиться ко временным комиссиям, созданным при областных военных администрациях.

Сейчас в Украине функционирует восемь соответствующих комиссий.

Что касается размера доплаты, то, согласно нормам законодательства, в этом году он вырос. Показатель привязан к уровню прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии). В Украине уровень прожиточного минимума повысили до 2 595 грн.

