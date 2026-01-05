Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Стаж для права на пенсию — сколько стоит в 2026 году

Стаж для права на пенсию — сколько стоит в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 06:10
Пенсии в Украине — как изменилась стоимость покупки одного месяца страхового стажа в 2026 году
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В 2026 году изменилась стоимость покупки страхового стажа для будущего права на оформление пенсии. Размер повысился, ведь привязан к уровню минимальной заработной платы, которая теперь составляет более 8,64 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О госбюджете-2026".

Реклама
Читайте также:

Новая стоимость одного месяца стажа для пенсии в 2026 году

Согласно новым нормам законодательства, с января 2026 года в Украине действует новый размер минимальной заработной платы: если раньше был равен 8 тыс. грн, то сейчас — 8,64 тыс. грн. Из-за этого будет скорректирована сумма минимального страхового взноса, зависящая от этого показателя.

В 2026 году для зачисления полного месяца страхового стажа сумма добровольного платежа должна составлять не менее 1,9 тыс. грн.

Размер взноса определяется по определенным правилам: равен 22% от уровня минимальной заработной платы (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

Граждане, которые ранее заключили договоры с Пенсионным фондом добровольного участия, в этом году будут платить взносы через портал электронных услуг ПФУ, перезаключать их не нужно. Соглашения продлят автоматически.

Регулярность и размер взносов украинцы могут выбирать по своему усмотрению. Средства зачислят в стаж за тот месяц, когда поступят на счет ПФУ. Делать взносы можно как за себя, так и за других граждан.

Право на добровольную уплату предоставляется при условии наличия информации о гражданине в реестре зачисленных лиц и до назначения пенсии.

Какие требования к стажу для украинцев в 2026 году

В этом году пересмотрели условия назначения пенсии по возрасту. Речь идет об увеличении на один год необходимого количества страхового стажа. Право граждане будут иметь при следующих условиях:

  • в 60 лет — необходимо иметь 33 года стажа;
  • в 63 года — нужно иметь не менее 23 лет;
  • в 65 лет — надо не менее 15 лет стажа.

Украинцы, у которых даже в 65 лет не будет 15 лет страхового стажа, смогут получать только соцпомощь, а не пенсию по возрасту.

Требования к стажу в последующие годы будут расти, а продлится соответствующий процесс до 2028 года. К этому времени для назначения пенсии нужно будет иметь 35 лет стажа.

Граждане могут подать заявление на назначение пенсии как лично через сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн на портале электронных услуг ПФУ.

Ранее мы сообщали, что в ВРУ зарегистрировали законопроект о повышении в десять раз минимальной пенсии, до 25 тыс. грн. Известно, откуда предлагают взять деньги на финансирование инициативы.

Еще писали, что в этом году к основной пенсии некоторым категориям граждан начислят различные доплаты. В частности, больше денег получат те, кто достиг 70-летнего возраста.

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации