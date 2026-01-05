Пенсии в Украине — как изменилась стоимость покупки одного месяца страхового стажа в 2026 году

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В 2026 году изменилась стоимость покупки страхового стажа для будущего права на оформление пенсии. Размер повысился, ведь привязан к уровню минимальной заработной платы, которая теперь составляет более 8,64 тыс. грн.

Новая стоимость одного месяца стажа для пенсии в 2026 году

Согласно новым нормам законодательства, с января 2026 года в Украине действует новый размер минимальной заработной платы: если раньше был равен 8 тыс. грн, то сейчас — 8,64 тыс. грн. Из-за этого будет скорректирована сумма минимального страхового взноса, зависящая от этого показателя.

В 2026 году для зачисления полного месяца страхового стажа сумма добровольного платежа должна составлять не менее 1,9 тыс. грн.

Размер взноса определяется по определенным правилам: равен 22% от уровня минимальной заработной платы (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

Граждане, которые ранее заключили договоры с Пенсионным фондом добровольного участия, в этом году будут платить взносы через портал электронных услуг ПФУ, перезаключать их не нужно. Соглашения продлят автоматически.

Регулярность и размер взносов украинцы могут выбирать по своему усмотрению. Средства зачислят в стаж за тот месяц, когда поступят на счет ПФУ. Делать взносы можно как за себя, так и за других граждан.

Право на добровольную уплату предоставляется при условии наличия информации о гражданине в реестре зачисленных лиц и до назначения пенсии.

Какие требования к стажу для украинцев в 2026 году

В этом году пересмотрели условия назначения пенсии по возрасту. Речь идет об увеличении на один год необходимого количества страхового стажа. Право граждане будут иметь при следующих условиях:

в 60 лет — необходимо иметь 33 года стажа;

в 63 года — нужно иметь не менее 23 лет;

в 65 лет — надо не менее 15 лет стажа.

Украинцы, у которых даже в 65 лет не будет 15 лет страхового стажа, смогут получать только соцпомощь, а не пенсию по возрасту.

Требования к стажу в последующие годы будут расти, а продлится соответствующий процесс до 2028 года. К этому времени для назначения пенсии нужно будет иметь 35 лет стажа.

Граждане могут подать заявление на назначение пенсии как лично через сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн на портале электронных услуг ПФУ.

