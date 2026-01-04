Видео
Главная Финансы Пенсия в 26 тыс. грн — кто из украинцев получит такую сумму

Пенсия в 26 тыс. грн — кто из украинцев получит такую сумму

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 06:10
Максимальная пенсия в почти 26 тыс. грн — какие правила в 2026 году
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В 2026 году нескольким категориям украинских граждан будут выплачивать максимальный размер пенсии, который вырос до почти 26 тыс. грн. Однако из-за решения правительства на ежемесячную выплату по специальным законам будут действовать ограничения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете-2026".

Читайте также:

Кто сможет получить пенсию в 26 тыс. грн

Согласно нормам законодательства, в 2026 году ежемесячная максимальная пенсионная выплата составит 25,95 тыс. грн. По правилам, гражданам, которые получают самые высокие пенсии по специальным законам, начисляют их в размере 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Размер соответствующего показателя в этом году вырос до 2,59 тыс. грн.

В списке тех, кто получает пенсии по специальным законам:

  1. Судьи — назначение пенсий регулирует закон "О судоустройстве и статусе судей";
  2. Прокуроры — предоставление выплат происходит по закону "О прокуратуре";
  3. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС — регулирует закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС";
  4. Военные, правоохранители (работники полиции, СБУ, ГБР и другие) — регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  5. Государственные служащие до проведения реформы и другие.

Ограничения по спецпенсиям в 2026 году

Согласно закону о государственном бюджете, в этом году, как и в прошлом, будут действовать ограничения для граждан, у которых ежемесячная выплата превышает 25,95 тыс. грн. Не будут применять ограничения к пенсиям только для тех, кто воюет на фронте или был участником защиты страны от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

В прошлом году под действие таких норм попало более 17 тысяч пенсионеров, которые получали выплаты по специальным законам.

Ограничение не коснется базовой составляющей пенсии до 10 прожиточных минимумов. К излишку будут применять понижающие коэффициенты. В частности, если пенсия составит 10-11 прожиточных минимумов, то ее будут выплачивать с коэффициентом 0,5 (то есть 50% от части).

Ранее мы сообщали, что ПФУ призвал украинцев оцифровать собственные трудовые книжки, чтобы не возникло проблем с будущей пенсией. Это надо сделать до 10 июня текущего года.

Еще писали о новых правилах получения права на пенсию, которые будут действовать в 2026 году. По ним, для выхода на заслуженный отдых, нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
