Максимальная пенсия в почти 26 тыс. грн — какие правила в 2026 году

Пенсия в 26 тыс. грн — кто из украинцев получит такую сумму
В 2026 году нескольким категориям украинских граждан будут выплачивать максимальный размер пенсии, который вырос до почти 26 тыс. грн. Однако из-за решения правительства на ежемесячную выплату по специальным законам будут действовать ограничения.
Кто сможет получить пенсию в 26 тыс. грн
Согласно нормам законодательства, в 2026 году ежемесячная максимальная пенсионная выплата составит 25,95 тыс. грн. По правилам, гражданам, которые получают самые высокие пенсии по специальным законам, начисляют их в размере 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Размер соответствующего показателя в этом году вырос до 2,59 тыс. грн.
В списке тех, кто получает пенсии по специальным законам:
- Судьи — назначение пенсий регулирует закон "О судоустройстве и статусе судей";
- Прокуроры — предоставление выплат происходит по закону "О прокуратуре";
- Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС — регулирует закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС";
- Военные, правоохранители (работники полиции, СБУ, ГБР и другие) — регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
- Государственные служащие до проведения реформы и другие.
Ограничения по спецпенсиям в 2026 году
Согласно закону о государственном бюджете, в этом году, как и в прошлом, будут действовать ограничения для граждан, у которых ежемесячная выплата превышает 25,95 тыс. грн. Не будут применять ограничения к пенсиям только для тех, кто воюет на фронте или был участником защиты страны от агрессии РФ, начиная с 2014 года.
В прошлом году под действие таких норм попало более 17 тысяч пенсионеров, которые получали выплаты по специальным законам.
Ограничение не коснется базовой составляющей пенсии до 10 прожиточных минимумов. К излишку будут применять понижающие коэффициенты. В частности, если пенсия составит 10-11 прожиточных минимумов, то ее будут выплачивать с коэффициентом 0,5 (то есть 50% от части).
