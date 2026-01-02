Видео
Главная Финансы Е-трудовая книжка — что обязаны сделать все украинцы

Е-трудовая книжка — что обязаны сделать все украинцы

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 06:10
Право на пенсию — украинцев призвали оцифровать трудовые книжки
Женщина и мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали граждан осуществить оцифровку собственных трудовых книжек, чтобы не иметь проблем с оформлением пенсии, до 10 июня 2026 года. В ведомстве уточнили все важные нюансы, связанные с соответствующей процедурой.

Об этом сообщают специалисты одного из региональных управлений ПФУ.

Оцифровка трудовой книжки и будущая пенсия

Как отметили в Пенсионном фонде, электронные трудовые книжки являются цифровыми аналогами бумажных версий. Их введение было продиктовано необходимостью усовершенствовать учет трудовой деятельности граждан и сократить бумажную бюрократию, на основе чего назначается будущая пенсия.

Оцифровка трудовой книжки необходима для:

  • возможности проверки в онлайн-режиме своего страхового стажа;
  • сохранения данных в Пенсионном фонде, что уменьшит риск потери/повреждения документов;
  • возможности автоматического выхода на пенсию без обращения в Пенсионный фонд.

В ПФУ отметили, что на портале страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года, что связано с принятием закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел понятие "страховой стаж". До этого времени стаж считался трудовым. Сейчас трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, полностью засчитывается в общий страховой стаж работника.

Как самостоятельно добавить информацию о стаже

Граждане, которые начали трудовую деятельность до 2004 года, могут самостоятельно внести соответствующие данные, отправив отсканированные копии документов. Они должны соответствовать следующим требованиям:

  • быть в цветном формате;
  • должны быть копии всех заполненных страниц трудовой книжки по хронологическому списку;
  • быть четкими с отображением всех реквизитов документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца), всех записей (разрешение при сканировании — 300 dpi);
  • формат изображения должен быть таким: .jpg или .pdf, а размер файла не более 1 Мб.

Украинцы должны оцифровать все трудовые книжки до 10 июня 2026 года, согласно закону № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" от 5 февраля 2021 года. Сделать процедуру оцифровки трудовой книжки может как сам работник, так и работодатель.

Ранее мы сообщали о новых правилах получения права на пенсию, которые будут действовать в 2026 году. Согласно им, чтобы выйти на заслуженный отдых, необходимо будет иметь 33 года стажа.

Еще писали, что с нового года украинцам начнут доплачивать повышенные размеры некоторых надбавок к пенсиям. Известно, кому дополнительно начислят 900 грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
