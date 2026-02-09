Видео
Главная Финансы Пенсия при зарплате в 25 тыс. грн — какую сумму получат украинцы

Пенсия при зарплате в 25 тыс. грн — какую сумму получат украинцы

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 06:10
Пенсия при условии заработной платы в 25 тыс. грн — какая будет будущая сумма
Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинские граждане могут увеличить размер будущих пенсионных выплат благодаря поиску стабильной работы с высоким доходом и активной трудовой деятельности, поскольку конечная сумма зависит от уровня заработной платы и приобретенного страхового стажа. В частности, известно, каким будет размер пенсии при условии получения зарплаты в 25 тыс. грн и полноценного стажа.

О таких данных сервиса "Пенсионный калькулятор" рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Правила оформления пенсии в 2026 году

В этом году пенсионное законодательство предусматривает предоставление права на оформление пенсии по возрасту при условии соблюдения новых требований к количеству страхового стажа.

Речь идет об ужесточенных условиях, ведь, чтобы выйти на заслуженный отдых уже необходимо иметь страховой стаж не 32 года, как было в 2025 году, а 33. Ежегодно соответствующие требования пересматривают, чтобы украинцы дольше сохраняли трудовую активность.

Сейчас предусмотрены такие минимальные показатели по стажу:

  1. Для 60 лет — требуют минимально 33 года стажа;
  2. Для 63 лет — надо иметь не менее 23 лет стажа;
  3. Для 65 лет — достаточно 15 лет стажа.

В целом конечный размер будущей пенсии рассчитывают по следующей формуле: Пенсия = заработная плата × коэффициент стажа (приобретенное количество лет, умноженное на оценку одного года страхового стажа, деленное на 12 месяцев).

Размер пенсии при зарплате в 25 тыс. грн и стаже в 33 года

Пенсионный калькулятор дает возможность оценить ориентировочный размер выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту. Тогда как конечная выплата может быть несколько иной, учитывая возможные различные доплаты, предусмотренные законодательством.

Украинцы, которые имели стабильный доход в 25 тыс. грн в период трудовой деятельности при условии соблюдения минимального уровня стажа в 33 года, смогут претендовать на будущую пенсию в размере 9,09 тыс. грн.

пенсії 2026
Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Ранее мы писали, кому в 2026 году начисляют дополнительно 1,5 тыс. грн к пенсии. Речь идет о пересмотре некоторой пенсии, размер которой зависит от прожиточного минимума.

Также сообщалось о некоторых нюансах перевода в цифровой формат трудовой книжки. Известно, кто должен добавить дополнительные документы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
