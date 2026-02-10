Видео
Україна
Видео

Доплата к пенсии в 650 грн — какая категория граждан имеет право

Доплата к пенсии в 650 грн — какая категория граждан имеет право

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 06:10
Пенсии украинцев — кому из граждан предусмотрена доплата в 650 грн в 2026 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинским пенсионным законодательством предоставляется право для некоторых категорий граждан на доплаты к пенсии, а также на более ранний выход на заслуженный отдых. В частности, претендовать на особые условия могут участники боевых действий (УБД).

Это предусмотрено законом 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты", передают Новини.LIVE.

Доплаты к пенсиям для УБД

В соответствии с нормами закона, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны государством гарантирована доплата к пенсии на уровне 25% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

В 2026 году показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пересмотрели. Сейчас он составляет 2595 грн, а потому каждый участник боевых действий имеет право на доплату в 647 грн к основной пенсии. В предыдущие годы, когда прожиточный минимум равнялся 2361 грн, выплата составляла 590 грн.

Также такая категория граждан имеет право на другие надбавки. В частности, есть менее незначительная "целевая денежная помощь" в 40 грн. Ее выплачивают по закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Доплата для УБД может быть установлена к любому виду пенсии, ведь такой статус могут иметь как военные, так и обычные граждане.

Льготные условия выхода на пенсию и другие нюансы

Согласно законодательству, граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут воспользоваться правом более раннего выхода на заслуженный отдых.

В 2026 году условия для досрочного выхода на пенсию следующие:

  1. Для мужчин — можно выйти на пенсию в 55 лет при наличии стажа в не менее 25 лет;
  2. Для женщин — выход возможен в 50 лет при наличии стажа в не менее 20 лет.

Нормы законодательства предусматривают, что для пенсионеров, которым назначены пенсии для военнослужащих, в случае возвращения на службу, выплаты на соответствующий период не прекращаются.

При этом в случае увольнения со службы выплата пенсии для таких лиц может стать выше, ведь ее начнут начислять с учетом приобретенной дополнительной выслуги лет до дня демобилизации или увольнения.

Однако, если новый объем пенсии окажется ниже размера, который был до повторной службы, то будут получать выплату в размере, который имели до этого.

Ранее мы писали, какие действуют правила пенсионных выплат для военных пенсионеров, которые возвращаются на службу. При таких обстоятельствах суммы должны подлежать пересмотру.

Также сообщали, что в ПФУ объяснили, кому полагается пенсия "в связи с потерей кормильца". Там уточнили, какие действуют условия и размеры соответствующих выплат.

выплаты пенсии пенсионеры деньги УБД
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
