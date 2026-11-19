Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

В 2027 году в Украине некоторые пожилые граждане получат более значительные суммы пенсионных повышений и надбавок, привязанных к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Соответствующий показатель, заложенный в проект закона о "Государственном бюджете" на следующий год, должен вырасти. В частности, у некоторых ежемесячная специальная доплата увеличится до более чем 700 грн.

О том, кому начнут начислять более высокие суммы с 2027 года, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто получит более 700 грн надбавки к пенсии

С 2027 года Пенсионный фонд начнет начислять более высокие гарантированные государством доплаты к пенсии гражданам со статусом участника боевых действий (УБД).

Вопрос назначения пенсии для такой категории лиц регулирует ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ей, помимо гарантированного базового размера пенсии, предусмотрены отдельные начисления, на которые имеют право исключительно лица, обладающие статусом УБД. В списке:

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Ежемесячная выплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на начало календарного года; Целевая денежная помощь на проживание, предоставляемая ежемесячно; Государственная адресная помощь к пенсии, если с повышениями, доплатами и индексацией она не превышает минимальный уровень для соответствующей категории граждан.

Дополнительные начисления назначаются украинцам со статусом УБД автоматически после оформления пенсии по возрасту.

Как будут рассчитываться доплаты к пенсии с 2027 года

В частности, надбавка в размере 25% для участников боевых действий обеспечит более высокую сумму с нового года, ведь она привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных, который должен вырасти.

Согласно проекту закона "О госбюджете", прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысится с 2 595 грн до 2 878 грн с 1 января 2027 года. Такие суммы ожидаются, если документ пройдет второе чтение в парламенте.

Благодаря этому пенсионеры со статусом УБД начнут получать не 648 грн доплаты, а 719 грн.

Как участнику боевых действий оформить пенсию с доплатами

Участники боевых действий имеют право оформлять досрочную пенсию по возрасту (с 55 лет для мужчин при наличии от 25 лет страхового стажа и с 50 лет для женщин при наличии от 20 лет стажа). При этом можно не увольняться с работы или с военной службы.

Для того чтобы оформить пенсию и надбавки, необходимо предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий;

военный билет или документ о прохождении военной службы;

справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

трудовую книжку/другие документы, подтверждающие стаж;

справку о размере денежного довольствия.

После увольнения размер пенсии будет пересмотрен с учетом накопленного дополнительного срока военной службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Пенсионном фонде объяснили, как проверить электронную книжку для получения права на пенсию. В цифровом аналоге хранятся ключевые данные о трудовой деятельности. Правильность информации о работе и уплате взносов повлияет на формирование размера будущей пенсии.

Еще Новини.LIVE писали, что ПФУ должен пересматривать пенсионные выплаты 65-летним гражданам. Если в таком возрасте сумма пенсии будет ниже установленного минимума, то ее должны повысить. Размер пенсионной выплаты должен превышать 40% от минимальной заработной платы. Такие гарантии актуальны для тех, кто имеет официальный статус "неработающий".