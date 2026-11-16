Пожилые женщины и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит нескольким категориям лиц около 5 700 грн в качестве доплаты в дополнение к сумме основной пенсии. Речь идет о государственной финансовой поддержке, действующей последние несколько лет на основании принятого закона № 3113-IX.

О том, кому предусмотрены значительные доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто получит около 5 700 грн к пенсии в ноябре

Речь идет о начислении такого вида доплаты к пенсии для репрессированных борцов за независимость Украины в XX веке и других лиц. Ее назначают в формате пенсии за особые заслуги перед страной на основании принятого закона № 3113-IX. Доплату ввели с июля 2023 года.

Дополнительная финансовая поддержка в случае назначения предоставляется на постоянной основе ежемесячно. В список входят следующие категории населения:

Официально реабилитированные граждане; Участники борьбы за независимость страны в XX веке; Незаконно заключенные, принудительно направленные в психиатрические учреждения или лишенные свободы по политическим мотивам.

Инициатива предусматривает проявление уважения украинского народа за вклад вышеперечисленных категорий граждан в развитие государственности в виде денежных выплат для удовлетворения жизненных потребностей.

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Правила определения суммы дополнительного начисления

Согласно принятому закону, борцам за независимость Украины в XX веке установлена ежемесячная доплата в размере 4 200 грн.

В документе уточнялось, что пенсия "за особые заслуги" устанавливается в виде надбавки к базовому размеру пенсии, выплачиваемой Пенсионным фондом Украины.

Соответствующая выплата подлежит ежегодной индексации, поэтому с момента введения она уже несколько выросла. В ноябре размер дополнительной пенсионной выплаты составляет около 5 700 грн.

Правила оформления дополнительной пенсии в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, для назначения доплаты к пенсии "за особые заслуги" необходимо собрать следующий пакет документов:

Заявление о назначении пенсии "за особые заслуги";

Паспорт гражданина/ID-карта;

Идентификационный код;

Документы, подтверждающие особый статус или заслуги (это могут быть документы, подтверждающие статус реабилитированного лица/участника освободительного движения, различные удостоверения, награды и т. п.);

Документы об основной пенсии (если человек еще не получает пенсию, то трудовую книжку, справку о стаже и заработной плате).

Обратиться в отделение ПФУ можно:

по адресу проживания;

по фактическому месту получения пенсии.

Специалисты Пенсионного фонда должны принять решение о назначении дополнительной пенсии с даты обращения или с момента получения права на нее, но не позднее чем через год.

Если гражданин будет иметь право сразу на несколько видов выплат "за заслуги", то сможет выбрать ту, которая больше по размеру.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году многодетным матерям начнут начислять более высокую ежемесячную надбавку к пенсии. Сумма будет зависеть от количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. Ожидается, что последний показатель будет пересмотрен, а потому максимальная доплата может составить 1 151 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, кто в ноябре может оформить повышенный размер минимальной пенсии от 6 800 грн. Такую сумму гарантируют гражданам с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, а также детям с инвалидностью. Для этого необходимо подтвердить такой статус и подать необходимые документы в ПФУ.