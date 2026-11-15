Пожилая женщина и мужчина в парке. Фото: Новини.LIVE

Украинские 65-летние граждане имеют право на пересмотр пенсионных выплат. Если по достижении этого возраста размер пенсии окажется ниже установленного законодательством гарантированного минимума, его должны повысить. При соблюдении определенных условий сумма пенсионной выплаты должна превышать 40% от минимальной заработной платы.

О том, какие нормы действуют для этого возраста, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Правила перерасчета пенсии после 65 лет

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), правом на пересмотр выплат наделены неработающие пенсионеры при соблюдении следующих требований:

Человеку исполнилось 65 лет; Объем страхового стажа составляет от 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины); Пенсия назначена в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, пенсия в случае потери кормильца); Выплата пенсии ниже 40% от минимальной заработной платы, предусмотренной законом "О государственном бюджете Украины".

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, поэтому гарантированная сумма в размере 40% равна 3 458 грн.

Другие нюансы при пересмотре пенсий для лиц 65+

Как уточнили в ПФУ, для 65-летних работающих пенсионеров или тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, действуют другие правила.

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Вышеуказанные минимальные гарантии будут распространяться на эту категорию граждан только после официального увольнения или сворачивания бизнеса. То есть после того, как они приобретут официальный статус "неработающий".

Несмотря на то, что гарантированная доля от минимальной зарплаты составляет 3 458 грн, гражданам сейчас выплачивают более высокую сумму.

Как отметили в фонде, больший размер начисляют с марта, ведь такие выплаты подлежали индексации в соответствии с постановлением Кабинета министров "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Учитывая это, в ноябре 2026 года 65-летние граждане при соблюдении всех вышеперечисленных условий получат минимальную гарантированную сумму в размере 3 758 грн.

Как будет происходить начисление доплаты к пенсии

В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что граждане, подпадающие под соответствующие критерии, могут не обращаться в органы ПФУ для начисления доплаты.

И гарантированная сумма в размере 40% от зарплаты, и сумма индексации пенсионных выплат начисляются в автоматическом режиме.

Проверить размер и детали начисления выплаты можно онлайн в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может назначать украинцам пожизненные пенсии. Таким правом наделены лишь несколько категорий населения. Для того чтобы претендовать на такую поддержку со стороны государства, необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, пожизненную пенсию по инвалидности назначают на основании заключений МСЭК.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые работники имеют право на пенсионную спецгарантию. При наличии определенного страхового стажа размер будущей выплаты может составлять 80% от заработной платы. В 2026 году речь идет о сумме пенсии в 7 800 грн.