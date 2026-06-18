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Главная Финансы Максимальные пенсии: кому из пенсионеров дадут 25 950 грн в июле

Максимальные пенсии: кому из пенсионеров дадут 25 950 грн в июле

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Дата публикации 18 июня 2026 06:10
Пенсии в Украине: кому по закону полагается пенсия в размере более 25 950 грн в июле
Пожилые люди, деньги в кошельке. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине размеры пенсий некоторых категорий работников рассчитываются по специальным формулам, что позволяет получать максимальные суммы выплат в размере до 10 прожиточных минимумов. Известно, кто, с учетом действия ограничительных коэффициентов на период военного положения, получит более 25 950 грн в июле 2026 года.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому закон позволяет претендовать на пенсию в размере 25 950 грн в июле

Несколько категорий граждан, определенных законодательством Украины, имеют право на так называемые "специальные пенсии" за особые условия труда.

Согласно действующим нормам, на максимальные пенсии за исключительные условия труда в ходе трудовой деятельности могут претендовать, в частности, те, кто работал в обстоятельствах, опасных для здоровья, за службу в силовых органах или работу в государственных учреждениях. Соответствующие пенсии начисляются по иным подходам по сравнению с классическими выплатами.

В июле выплата максимальных пенсий в соответствии со специальными законами будет произведена для следующих категорий:

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  • для судей — начисление выплат регулирует закон "О судебной системе и статусе судей";
  • для прокуроров — пенсия выплачивается в соответствии с законом "О прокуратуре";
  • для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС";
  • для военнослужащих, сотрудников Национальной полиции, Службы безопасности, Госбюро расследований — пенсия предоставляется в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  • для государственных служащих до пенсионной реформы 2017 года и других.

В то же время в следующем месяце продолжит действовать запрет на специальные пенсии для некоторых лиц, вышедших на заслуженный отдых с 2017 года (в рамках реформы). В частности, речь идет о народных депутатах, ученых, дипломатах. Им пенсии назначаются по общим правилам, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако, если вышеперечисленные категории лиц получали специальную пенсию до 2017 года, то в дальнейшем будут иметь право на нее.

Нормами законодательства закреплен максимальный предел пенсии в Украине, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. В 2026 году речь идет о сумме в 25 950 грн, ведь прожиточный минимум вырос до 2 595 грн.

Для вышеперечисленных категорий граждан она может быть значительно выше, однако во время военного положения действуют определенные ограничения на суммы.

Как будут ограничивать специальные пенсии в июле

В законе о "Госбюджете-2026" закреплено требование об ужесточении ограничений на начисление максимальных пенсий. Соответствующие лимиты не касаются только тех, кто защищает родину от российской агрессии или участвовал в обороне, начиная с 2014 года.

Речь идет об ограничениях на суммы, превышающие 10 прожиточных минимумов, то есть более 25 950 грн. В июле будут действовать следующие понижающие коэффициенты:

  1. 0,5 или 50% — к части суммы, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не более 11;
  2. 0,4 или 40% — к сумме, превышающей 11 минимумов, но не более 13;
  3. 0,3 или 30% — к части суммы, превышающей 13 минимумов, но не более 17;
  4. 0,2 или 20 % — к сумме, превышающей 17 прожиточных минимумов, но не более 21;
  5. 0,1 или 10 % — к части суммы, превышающей 21 прожиточный минимум.

Таким образом, граждане с высокими пенсиями получат в следующем месяце меньшие суммы из-за понижающих коэффициентов.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто может получить дополнительно к пенсии 1 290 грн в июле. По данным Пенсионного фонда, государство гарантирует назначение надбавок к пенсиям неработающим военным-пенсионерам в случае содержания нетрудоспособных родственников. Доплата за них будет предоставлена, если отсутствует обычная пенсия.

Также Новини.LIVE писали, кто сможет получить право на пенсию в размере 16 500 грн в июле. На повышенную государственную поддержку могут претендовать некоторые граждане из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой. Такая сумма гарантируется с учетом всех надбавок и повышений.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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