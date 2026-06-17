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Главная Финансы Пенсионные надбавки: кому из украинцев начислят 1 290 грн в июне

Пенсионные надбавки: кому из украинцев начислят 1 290 грн в июне

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 06:10
Пенсии в Украине: кто может получить дополнительные 1 290 грн в июне
Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря различным надбавкам и доплатам, которые назначаются в связи с рядом жизненных обстоятельств, украинцы могут несколько увеличить ежемесячный размер пенсии. В частности, известно, кто может обратиться за оформлением дополнительных 1 290 грн к собственным пенсионным выплатам в 2026 году.

О том, при каких обстоятельствах может быть назначена доплата, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может получать дополнительно к пенсии 1 290 грн

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), государство гарантирует надбавку к пенсии в случае содержания нетрудоспособных родственников неработающими военными-пенсионерами.

Соответствующую доплату могут назначить к пенсиям военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы. Ее могут начислить:

  • для пенсионеров, которые уже не работают — к пенсионным выплатам за выслугу лет;
  • для граждан с группой инвалидности — к выплатам по инвалидности.

Претендовать на дополнительную сумму можно при условии, что у родственников на содержании:

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  1. Отсутствует обычная пенсия;
  2. Нет социальной помощи лицам, лишенным права на пенсию;
  3. Отсутствуют соцвыплаты для лиц с инвалидностью;
  4. Нет помощи лицам с инвалидностью с детства/детям с инвалидностью;
  5. Отсутствует помощь для детей (для одиноких матерей).

По правилам, если такой гражданин имеет одновременно право на пенсию, различные виды помощи и на надбавку за нетрудоспособных родственников, то можно выбрать одну из них по своему усмотрению.

Соответствующий вопрос о такой поддержке регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, для неработающих военных-пенсионеров за содержание нетрудоспособных родственников предусмотрена надбавка к пенсии в размере 50% от уровня прожиточного минимума (минимальной пенсии) по состоянию на начало календарного года. Сейчас размер доплаты составляет 1 297 грн, ведь прожиточный минимум вырос с 2 361 грн до 2 595 грн.

Какие документы необходимы для оформления надбавки к пенсии

При условии соответствия вышеуказанным критериям бывшие военные, имеющие на содержании нетрудоспособных родственников, должны собрать пакет документов и написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. В списке:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий родственную связь (речь идет о паспорте/свидетельстве о браке, судебном решении/свидетельстве о рождении);
  • информация о совместном проживании по одному адресу;
  • документ, подтверждающий факт отсутствия у лица работы/деятельности, которая может приносить доход, и прохождения военной службы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны пройти идентификацию для сохранения права на пенсию. По данным ПФУ, согласно действующему законодательству несколько категорий граждан обязаны подтвердить свою личность. Для граждан предусмотрены четыре варианта прохождения процедуры идентификации.

Также Новини.LIVE писали, за что пожилым людям обещают предоставить доплату в размере от 23% до 35% в 2026 году (от 597 до 908 грн в месяц). В ПФУ уточнили, что речь идет о праве на выплаты за особые заслуги перед Украиной. Там назвали категории граждан, которым их устанавливают.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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