Пенсии в Украине: кто из граждан получит разово 2 700 грн в августе

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета 2026 года некоторые категории граждан получат разовую денежную помощь к пенсии в зависимости от статуса к Дню Независимости Украины. В частности, некоторые граждане с инвалидностью смогут рассчитывать на дополнительную сумму в размере 2 700 грн.

О том, кто сможет получить такие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из украинцев предусмотрены доплаты к пенсиям в августе

Ожидается, что единовременную денежную помощь для ряда категорий граждан государство начислит до 24 августа 2026 года. В соответствии с постановлением правительства № 602, дополнительную поддержку ко Дню Независимости Украины выплатят:

по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

по закону "О жертвах нацистских преследований".

Помощь получат пожилые граждане, имеющие особый статус. В частности, если они имеют инвалидность вследствие войны и являются бывшими малолетними (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узниками концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которые были признаны лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы и других причин.

Граждане с третьей группой инвалидности будут иметь право на начисление помощи в размере 2 700 грн.

Читайте также:

В то же время лицам со второй группой инвалидности должны выплатить пособие в размере 2 900 грн, а тем, у кого первая группа инвалидности, — 3 100 грн.

Кроме того, предусмотрены и другие суммы помощи в зависимости от статуса. В частности, 1 000 грн будут выплачены пенсионерам — участникам боевых действий или пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, бывшим детям, родившимся в местах принудительного содержания родителей.

Выплату в размере 3 100 грн начислят гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной.

Также помощь в размере 650 грн выплатят родственникам погибших/умерших ветеранов войны, погибших защитников, женам/мужьям умерших лиц, имеющих инвалидность вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, супругам/супругам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных инвалидами по общим заболеваниям, вследствие производственной травмы и по другим причинам, не вступившим в повторный брак.

Кроме того, выплату в размере 450 грн начислят участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и остальным участникам борьбы с национал-социалистическим режимом.

Как будет выплачиваться помощь к пенсии

Как пояснили в Пенсионном фонде, некоторым гражданам пособие будет начислено автоматически вместе с основной пенсией.

Некоторым украинцам необходимо будет подать заявление для начисления выплаты:

в любом сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг по адресу проживания/пребывания;

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;

на портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.

В заявлении необходимо будет указать:

реквизиты документов, удостоверяющих личность;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения личности, дающего право на выплаты;

номер банковского счета для выплат.

Возможность получения дополнительных выплат и способ начисления следует заранее уточнить в Пенсионном фонде.

Также Новини.LIVE писали о том, как восстановить страховой стаж для пенсии неоформленным работникам. Как пояснили в Гоструда, восстановить право за неучтенные годы вполне возможно путем обращения в суд. Там сообщили, что в стране по-прежнему остается актуальной проблема нелегальной занятости, когда работники лишены государственных гарантий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрена надбавка в размере более 2 500 грн в июле. На такие дополнительные суммы могут рассчитывать граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/добровольного отселения. В 2026 году правительство расширило основания для подтверждения факта проживания. Это позволит большему числу граждан получить выплаты.