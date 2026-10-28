Женщина, держащая карту и телефон. Фото: Magnific

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут иметь доступ к финансовым счетам, даже если есть проблемы с мобильной связью и интернетом на смартфоне. Владельцам карт объяснили, какие есть подходы в решении вопроса невозможности входа в личный кабинет "Ощад 24/7".

О том, как необходимо действовать, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Как получить доступ к счету Ощадбанка, когда есть проблемы со связью

По информации пресс-службы, государственный банк позаботился, чтобы граждане имели доступ к собственным средствам и сервисам онлайн-банкинга даже в ситуациях, когда исчезла мобильная связь и интернет на смартфоне. Для таких обстоятельств есть доступный вариант.

"На помощь придет веб-банкинг и одноразовые пароли, сгенерированные в банкомате Ощад", — объясняют в банке.

Доступ к своим средствам станет возможным при соблюдении определенной инструкции.

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Получение одноразового пароля в банкомате

Как отметили в банке, в ближайшем банкомате или терминале Ощадбанка можно сгенерировать чек с одноразовыми паролями. Для этого необходимо:

Вставить платежную карту от Ощадбанка в банкомат или киоск; Ввести PIN-код; В меню операций выбрать "Ощад 24/7"; Перейти к списку одноразовых паролей", если клиент имеет логин и пароль аккаунта в "Ощад 24/7"; Чтобы получить новый логин и пароль, нужно выбрать регистрацию в "Ощад 24/7"; Получить чек со списком одноразовых паролей (в чеке содержится до 20 паролей).

Использование пароля в веб-банкинге

В банке отметили, что если есть проблемы с мобильной связью, в случае входа в веб-банкинг и для подтверждения операций, в частности, оплаты счетов онлайн, нужно выбирать не разовые SMS-пароли, а пароли из чеков "Список одноразовых паролей".

При регистрации, входе и подтверждении операций в веб-банкинге система будет указывать, какой именно одноразовый пароль с чека необходимо ввести.

Если клиент сгенерировал через банкомат или киоск несколько чеков, то активен будет только последний из них.

Как снять наличные в Ощадбанке без карты

Также иногда клиенты банка по каким-либо причинам могут не иметь карты под рукой, а необходимо снять средства из банкомата.

В банке объяснили, что в таких ситуациях можно воспользоваться альтернативной возможностью снятия средств без пластика. Главное — иметь с собой смартфон. Необходимо в банкомате выполнить всего несколько шагов:

В главном меню щелкнуть на пункт "Еще";

Нажать на раздел "Операции без карты";

Выбрать карту, с которой нужно снять средства;

Указать мобильный номер телефона;

Подтвердить операцию кодом доступа/Face ID/Touch ID;

Получить первые пять цифр секретного кода в приложении, остальные пять цифр отправят через SMS.

После этого клиент сможет снять наличные по коду в любом банкомате Ощадбанка без использования карты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в государственном Ощадбанке призвали граждан оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. В частности, произвести расчет за коммуналку в "Мобильном Ощаде" можно за несколько шагов. В банке объяснили, как платить меньше. Стоимость услуг по осуществлению платежей зависит от типа осуществления расчета.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в случае разрыва отношений с Ощадбанком клиентам предоставят право вывести все заблокированные средства на другие банковские счета. Важно, что на выполнение соответствующей процедуры отведено только 30 календарных дней. За это время нужно подать заявление с просьбой перевести остаток средств.