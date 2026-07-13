Принимает ли ПриватБанк старые доллары: ответ банка

Доллары в кошельке, отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Обменные пункты и банки в Украине должны принимать доллары всех годов выпуска. Однако на практике всё обстоит несколько иначе. Так, финансовые учреждения установили одно правило для обмена валюты: дизайн и элементы защиты должны соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС).

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVЕ.

Обмен старых долларов в ПриватБанке

В банке подчеркивают, что долларовые банкноты всех годов выпуска имеют одинаковую юридическую силу. К тому же американское правительство придерживается политики, согласно которой все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством. Это правило соблюдает и Национальный банк Украины.

Что делать, если не удается обменять доллары

Если в банке или обменном пункте у вас не приняли банкноту только из-за года выпуска — это нарушение требований НБУ. Поэтому такие действия являются незаконными, и вы можете подать жалобу на учреждение, которое вам отказало, в Нацбанк. Подать жалобу можно по ссылке.

Что ещё стоит знать

Напомним, что ПриватБанк предоставляет своим клиентам услугу, с помощью которой они могут снимать наличные со своих счетов без карты. Эта функция доступна в банкоматах (через QR-код и по номеру мобильного телефона), в приложении «Приват24» и в кассах банка. Чтобы воспользоваться ею, нужно знать ПИН-код своей карты.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали о скидках, предоставляемых владельцам премиальных карт Mastercard от ПриватБанка. Клиенты, например, могут экономить до 50% на поездках в такси Uklon. Скидки будут действовать до 15 сентября 2026 года.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предоставляет льготные условия для денежных переводов. Это касается клиентов, находящихся за рубежом. Кроме того, банк предлагает определенные преимущества при международных переводах на зарубежные карты по всему миру.