Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Старые доллары в 2026 году: можно ли их обменять в ПриватБанке

Старые доллары в 2026 году: можно ли их обменять в ПриватБанке

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 07:01
Принимает ли ПриватБанк старые доллары: ответ банка
Доллары в кошельке, отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Обменные пункты и банки в Украине должны принимать доллары всех годов выпуска. Однако на практике всё обстоит несколько иначе. Так, финансовые учреждения установили одно правило для обмена валюты: дизайн и элементы защиты должны соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС).

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVЕ.

Обмен старых долларов в ПриватБанке

В банке подчеркивают, что долларовые банкноты всех годов выпуска имеют одинаковую юридическую силу. К тому же американское правительство придерживается политики, согласно которой все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством. Это правило соблюдает и Национальный банк Украины.

Что делать, если не удается обменять доллары

Если в банке или обменном пункте у вас не приняли банкноту только из-за года выпуска — это нарушение требований НБУ. Поэтому такие действия являются незаконными, и вы можете подать жалобу на учреждение, которое вам отказало, в Нацбанк. Подать жалобу можно по ссылке.

Что ещё стоит знать

Напомним, что ПриватБанк предоставляет своим клиентам услугу, с помощью которой они могут снимать наличные со своих счетов без карты. Эта функция доступна в банкоматах (через QR-код и по номеру мобильного телефона), в приложении «Приват24» и в кассах банка. Чтобы воспользоваться ею, нужно знать ПИН-код своей карты.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали о скидках, предоставляемых владельцам премиальных карт Mastercard от ПриватБанка. Клиенты, например, могут экономить до 50% на поездках в такси Uklon. Скидки будут действовать до 15 сентября 2026 года.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предоставляет льготные условия для денежных переводов. Это касается клиентов, находящихся за рубежом. Кроме того, банк предлагает определенные преимущества при международных переводах на зарубежные карты по всему миру.

ПриватБанк валюта долары
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации