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Головна Фінанси Старі долари у 2026 році: чи можна їх обміняти у ПриватБанку

Старі долари у 2026 році: чи можна їх обміняти у ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 07:01
Чи приймає ПриватБанк старі долари: відповідь банку
Долари в гаманці, відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Обмінники та банки в України повинні приймати долари усіх років випуску. Та на практиці усе відбувається трохи інакше. Так, фінустанови встановили одне правило для обміну валюти: дизайн та елементи захисту мають відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС).

Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVЕ.

Обмін старих доларів у ПриватБанку

В банку наголошують, що доларових банкноти усіх років випуску мають однакову юридичну силу. До того ж американський уряд дотримується політики, за якою всі дизайни банкнот ФРС залишаються законним платіжним засобом. Виконує це правило й Національний банк України.

Що робити, якщо не вдається обміняти долари

Якщо в банку чи обміннику не взяли у вас банкноту лише через рік випуску — це порушення вимог НБУ. Тож такі дії є незаконними і ви можете поскаржитися на установу, яка вам відмовила, до Нацбанку. Подати скаргу можна за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що ПриватБанк надає своїм клієнтам послугу, за якою вони можуть знімати готівку зі своїх рахунів без картки. Ця функція доступна у банкоматах (через QR-код та за мобільним номером телефону), в додатку Приват24 і в касах банку. Щоб скористатися нею, потрібно знати ПІН-код до своєї картки. 

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Раніше Новини.LIVE писали про знижки, які надаються власникам преміальних карт Mastercard від ПриватБанку. Клієнти, наприклад, можуть економити до 50% на поїздках в таксі Uklon. Знижки діятимуть до 15 вересня 2026 року. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк надає пільгові умови для грошових переказів. Це стосується клієнтів, які перебувають за кордоном. Ще банк пропонує певні вигоди на міжнародні перекази на закордонні картки в усьому світі.

ПриватБанк валюта долари
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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