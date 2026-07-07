Тарифы ПриватБанка: за какие операции летом можно платить вдвое меньше

Карта, деньги и отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" ввело в два раза более низкие тарифы на проведение некоторых финансовых операций, актуальных в условиях военного положения, когда многие украинские граждане находятся за пределами страны. Выгодные условия будут действовать до 31 августа 2026 года.

О том, кому доступны расширенные возможности от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Какие преимущества получили клиенты ПриватБанка

По информации банка, украинцам, находящимся за рубежом, доступны льготные предложения при осуществлении денежных переводов для родных на родину. Также лояльные условия будут действовать при осуществлении международных переводов на зарубежные карты по всему миру.

Речь идет о возможности не переплачивать лишнее при осуществлении международных переводов с помощью карт банка, а также при международных денежных переводах в приложении и веб-банкинге "Приват24".

ПриватБанк продлил акционное предложение по комиссиям при осуществлении вышеуказанных финансовых операций до 31 августа 2026 года. Благодаря этому украинским гражданам во время войны и в дальнейшем будут доступны современные электронные сервисы.

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Какие предусмотрены льготные тарифы на осуществление международных переводов через "Приват24":

Комиссия с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты будет вдвое дешевле обычного тарифа в 2% (1%, но не менее 50 грн);

Комиссия за перевод средств с зарубежных карт на карты ПриватБанка будет на 0,5% от суммы перевода ниже обычного тарифа в 1,5% (1%).

Правила перевода средств через ПриватБанк

Согласно данным финучреждения, клиенты банка могут отправлять средства с карты ПриватБанка на зарубежные карты через приложение или портал "Приват24". В частности, для этого необходимо:

выбрать один из шаблонов;

ввести данные зарубежной карты;

ввести необходимую сумму перевода;

подтвердить операцию.

В банке отмечают, что отправлять международные переводы можно только с валютных карт ПриватБанка в долларах или евро. В частности, открытие цифровой валютной карты доступно в дистанционном формате "Приват24".

Также в ПриватБанке напоминают, что осуществлять денежные переводы с карт зарубежных банков на карты в "Приват24" можно следующими способами:

в приложении (раздел "Перевести");

в сервисе (в меню — опция "Перевод на карту").

Для этого необходимо ввести реквизиты карты зарубежного банковского учреждения, выбрать карту Привата, на которую нужно зачислить средства. В конце следует указать необходимую сумму перевода и подтвердить финансовую операцию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому необходимо перевыпустить карты ПриватБанка и заказать бесплатную доставку. Несмотря на продление срока действия карт, некоторые операции по ним будут невозможны. Поэтому в банке предусмотрена возможность дистанционной замены карт. Заказать доставку можно как для отправки по Украине, так и за границу.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, какие тарифы предусмотрены при оплате жилищно-коммунальных услуг в ПриватБанке в июле 2026 года. Размер комиссий зависит от способов расчета. В частности, не предусмотрено взимание дополнительных средств с получателей пенсий. Такая возможность доступна благодаря настройке автоплатежей в "Приват24".