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Главная Финансы Скидки в ПриватБанке: за какой сервис можно платить меньше на 50%

Скидки в ПриватБанке: за какой сервис можно платить меньше на 50%

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 07:01
ПриватБанк гарантирует владельцам некоторых карт скидку в 50%: как получить
Карта и отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" владельцы премиальных карт Mastercard могут получить значительные скидки на услуги партнеров банка. В частности, в рамках одного из акционных предложений некоторые клиенты смогут платить на 50% меньше стандартного тарифа до 15 сентября 2026 года.

О том, кто и на чем сможет сэкономить, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из клиентов ПриватБанка может сэкономить до 50% на услугах

По информации банка, владельцы премиальных карт Mastercard от ПриватБанка смогут гарантированно получить скидки от украинского онлайн-сервиса для вызова автомобилей "Uklon".

Предполагается, что участники программы смогут сэкономить до 50% на поездках до 15 сентября 2026 года. При этом размер скидки будет зависеть от уровня премиальной карты Mastercard, которой оплачены поездки:

  1. Карты World Black Edition — максимально 100 грн на две поездки в месяц;
  2. Карты World Elite — максимально 150 грн за три поездки ежемесячно.

Счетчик поездок со скидками будет обнуляться каждого первого числа месяца.

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"Акция проводится на всей территории Украины, где доступна возможность заказать услугу через онлайн-сервис Uklon, за исключением территорий, признанных временно оккупированными... Предоставление скидки победителям акции и ее получение не является объектом налогообложения какими-либо налогами, сборами, другими обязательными платежами", — объясняют в банке.

Как стать участником акции от ПриватБанка

Согласно правилам, принять участие в программе скидок на поездки от Uklon могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие премиальную карту Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite.

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить следующие шаги:

  • загрузить или открыть приложение Uklon;
  • добавить на выбор свою премиальную карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite в качестве способа оплаты в Uklon в разделе "Оплата";
  • заказать такси и автоматически получить скидку до 50%.

В банке отметили, что получить скидку можно только при условии добавления премиальной карты Mastercard в разделе "Оплата" и в случае выбора ее в качестве способа оплаты, тогда как воспользоваться такой возможностью для расчета через Apple Pay/Google Pay или наличными будет невозможно.

По условиям акции, в целом клиенты смогут рассчитывать на следующее количество поездок в период действия предложения:

  • для владельцев карт World Black Edition — две поездки в месяц.
  • для карт World Elite — три поездки в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что гражданам, находящимся за рубежом, доступны льготные условия от ПриватБанка на переводы в Украину. Также предусмотрены определенные льготы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру. В частности, комиссия за переводы с валютных карт Привата на зарубежные карты обойдется вдвое дешевле от стандартного тарифа.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, какие комиссии предусмотрены за оплату коммунальных услуг в ПриватБанке в июле. Согласно информации финансового учреждения, комиссия может варьироваться в зависимости от способа оплаты. В частности, с получателей пенсий не взимаются дополнительные средства при автоплатежах в "Приват24" в размере до 5 000 грн.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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