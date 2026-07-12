«ПриватБанк» позволяет снимать наличные без карты: что нужно знать об этой услуге

Мужчина у банкомата «ПриватБанка», деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Банковские карты ПриватБанка оснащены чипами, которые обеспечивают бесконтактную оплату в магазинах. Так, при покупке товаров человек просто прикладывает карту к терминалу, а деньги с карты списываются автоматически. Но иногда могут возникать ситуации, когда срочно нужны наличные, а карта осталась дома. Эту проблему в ПриватБанке решили просто: запустили функцию снятия денег без карты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как снять деньги без карты в банкомате через Приват24

Для этого, как указано на сайте ПриватБанка, нужно авторизоваться в приложении Приват24, после чего:

открыть меню Сервисы, перейти в раздел Услуги и выбрать Снять наличные;

указать нужную сумму, нажать Продолжить и ввести ПИН-код карты;

отсканировать QR-код на главном экране банкомата;

забрать наличные, выданные банкоматом.

Как снять наличные без карты в банкомате через QR-код

Процедура следующая:

клиент открывает приложение Приват24 и сканирует QR-код;

выбирает карту, с которой хочет снять деньги;

вводит нужную сумму и указывает ПИН-код своей карты;

забирает наличные.

Как снять деньги без карты в банкомате по номеру телефона

Эта функция доступна в банкоматах ПриватБанка. Воспользоваться ею можно на главном экране устройства, нажав на "Снятие без карты". Далее необходимо указать свой финансовый номер и ответить на звонок из банка. Затем:

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введите последнюю цифру номера, с которого поступил звонок;

выбираете карту, с которой нужно снять наличные, и вводите сумму;

указываете PIN-код своей карты и получаете деньги.

Как снять деньги без карты в кассе ПриватБанка

Наличные можно получить в любом отделении банка, если у вас при себе есть ваш финансовый номер телефона. Кассир попросит номер карты и предложит пройти идентификацию, ответив на звонок от банка.

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